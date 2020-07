Konami fabrique maintenant des PC de jeu ridiculement chers

Avez-vous déjà voulu dépenser plus de 3 000 $ sur un PC de jeu de 1 500 $? Si tel est le cas, Konami a peut-être le système qu’il vous faut. Non, vraiment, ces machines sont chères – mais elles sont au moins jolies. Le conglomérat japonais Konami, mieux connu dans le monde du jeu contemporain pour ses séries Metal Gear et Silent Hill, plonge maintenant ses orteils, chevilles et genoux dans le marché des PC de bureau, avec trois nouveaux PC de jeu Arespear.

PC Watch (via PCGamer) rapporte que Konami a trois modèles de ces PC Arespear disponibles en précommande pour septembre: l’Arespear C300, l’Arespear C700 et l’Arespear C700 +. Le C300 se vend 184800 yens (environ 1761 $ / 1358 £), et les C700 et C700 + se vendent respectivement à 316800 (environ 3019 $ / 2327 £) et 338800 yens (environ 3228 $ / 2488 £).

Le C300 est une version d’entrée de gamme qui devrait lire des titres moins intensifs graphiquement à 60 ips à une résolution de 1080p, et les C700 et C700 + sont des versions assez haut de gamme qui devraient lire n’importe quel titre moderne à 60 ips ou plus avec des réglages élevés. Pour le prix, cependant, vous pourriez probablement dépenser la moitié moins pour construire votre propre équivalent à ces systèmes… mais obtiendriez-vous ce panneau avant de châssis bulbeux et le logo du panneau latéral Konami Arespear?

L’Arespear C300 exécute un processeur Intel Core i5 9400F et une carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, ainsi que 8 Go de RAM DDR4 évaluée à 2666 MHz. L’i5 9400F est un bon processeur d’entrée de gamme avec six cœurs et une horloge boost jusqu’à 4,1 GHz, mais la GTX 1650 est la carte graphique la moins performante de la génération actuelle, et cela n’est pas entièrement justifié par son prix bas marque. L’AMD RX 5500 XT ne coûte qu’un peu plus et fonctionne bien mieux.

Les Arespear C700 et C700 +, cependant, devraient être capables de jouer à un jeu haut de gamme approprié. Ils exécutent un processeur Intel Core i7 9700, une carte graphique Nvidia GeForce RTX 2070 Super et 16 Go de RAM DDR4 évalués à 2666 MHz. Cette combinaison est généralement aussi haut de gamme que possible tout en conservant un semblant de budget. Mais le prix de ces PC pré-construits semble rejeter ce « semblant de budget » qui rend généralement les 2070 Super et i7 9700 préférables, par exemple, à un Core i9 9900K et RTX 2080 Ti.

Pour être tout à fait juste, les PC sont livrés avec Windows 10 déjà installé, un SSD NVMe de 512 Go et une carte audio. Mais, pour être encore plus juste, ceux-ci ne compensent en rien le coût supplémentaire des plates-formes. En fait, en exécutant quelques calculs rapides, vous pouvez créer votre propre équivalent au C700 pour environ 1620 $. Cela comprend une licence Windows 10 officielle de Microsoft, une carte son et un refroidisseur de liquide. Et c’est en arrondissant le prix de chaque composant à la marque la plus proche de 10 $. Et il n’a même pas choisi les pièces équivalentes les moins chères que vous pourriez choisir (en utilisant un SSD Samsung NVMe plutôt que des alternatives moins chères et tout aussi rapides, par exemple). Ainsi, pour moins que le C300, et pour environ la moitié du prix du C700, vous pouvez créer une version équivalente au C700.

En ce qui concerne la différence entre le C700 et le C700 +, il semble que cela se résume à l’ajout d’un éclairage RVB et d’un panneau latéral en verre trempé … pour 200 $ de plus. Nous savons que les pré-constructions peuvent être chères, mais allez, Konami.

Image tirée du teaser Arespear de Konami Official sur YouTube.

