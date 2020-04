Konami dévoile le nouveau Yu-Gi-Oh! Accessoires TCG The Dark Magicians

Konami a dévoilé cette semaine un nouvel ensemble de Yu-Gi-Oh! Jeu de cartes à collectionner accessoires pour le Dark Magician Set, à venir cet été. L’ensemble d’accessoires comprend le portefeuille duelliste à 9 poches (PDSF: 9,99 $) qui vous permettra d’afficher jusqu’à un total de 180 cartes. Le porte-cartes (PDSF: 4,99 $) qui contient 70 cartes à manches et comprend également un séparateur spécial présentant le design extérieur. Ainsi que des pochettes de cartes (PDSF: 3,99 $) qui avaient 50 pochettes conçues pour répondre aux normes de réglementation des tournois. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ci-dessous, car ils seront publiés le 25 septembre 2020.

La synergie entre Dark Magician et Dark Magician Girl nous a appris qu’il n’y a pas de lien plus fort que l’enseignant et l’élève. Yu-Go-Oh! Duellistes légendaires: Magical Hero a présenté la fusion des alliés les plus fiables de Yugi, et maintenant vous pouvez exploiter la fusion ultime de conception et de fonctionnalité avec le portefeuille de duellistes à 9 poches The Dark Magicians! Chaque Portfolio Duelist comprend 10 pages avec 9 poches par page, vous permettant d’afficher jusqu’à un total de 180 cartes! Construit avec une conception à chargement latéral, vous obtiendrez également une couche de protection supplémentaire pour vos cartes. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer votre collection! Duellistes légendaires: Magical Hero a présenté la fusion des alliés les plus fiables de Yugi, et maintenant vous pouvez exploiter la fusion ultime de conception et de fonctionnalité avec le porte-cartes The Dark Magicians! Chaque porte-cartes peut contenir un pont principal, latéral et supplémentaire complet pour un total de 70 cartes à manches. Il comprend également un séparateur spécial présentant le design extérieur. Il n’y a pas de meilleur moyen de protéger votre Deck lorsque vous êtes en déplacement! Duellistes légendaires: Magical Hero a présenté la fusion des alliés les plus fiables de Yugi, et maintenant vous pouvez exploiter la fusion ultime de conception et de fonctionnalité avec les pochettes de cartes The Dark Magicians! Chaque pack contient 50 pochettes conçues pour répondre aux normes de réglementation des tournois. Il n’y a pas de meilleur moyen de protéger vos cartes lors d’un Duel.