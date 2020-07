Kojima et Junji Ito pourraient créer un jeu d’horreur ensemble

Nous ne savons pas encore quel sera le prochain jeu de Hideo Kojima, mais on nous a laissé entendre qu’il pourrait s’agir de quelque chose d’horreur. L’ariste renommé du manga d’horreur Junji Ito a déclaré que le développeur de Death Stranding l’avait approché pour éventuellement travailler ensemble sur un jeu à venir.

S’exprimant dans une interview lors du Comic-Con 2020 (acclamations, bande dessinée), Ito a révélé que Kojima et lui avaient été en contact, mais restaient timides sur des détails particuliers. « Je connais le réalisateur Kojima et nous avons discuté du fait qu’il pourrait avoir un jeu d’horreur qu’il est en train de faire », a déclaré Ito. « Et donc il m’a invité à travailler là-dessus, mais il n’y a pas encore de détails là-dessus. »

L’utilisation du mot «peut» deux fois, il y a des taquineries sans engagement de haut niveau. Tout cela nous dit, en réalité, c’est que Kojima a un concept de jeu d’horreur sur la planche à dessin, et Ito est l’une des personnes que le réalisateur de Metal Gear Solid souhaite amener à bord. L’un des artistes mangas modernes les plus renommés, Junji Ito est connu pour ses concepts nettement étranges et dérangeants. Certaines de ses œuvres les plus célèbres incluent Uzumaki, sur une petite ville sans cesse en proie à des spirales surnaturelles, et Tomie, sur une fille immortelle avec le pouvoir de conduire quiconque la désire à des accès de violence.

Un certain nombre d’indices du fil Twitter de Kojima suggèrent qu’un deuxième Death Stranding en est aux premiers stades de développement. Kojima taquine un nouveau jeu depuis la fin de l’année dernière, peu de temps après le lancement de Death Stranding sur PS4, certains pensant qu’un nouveau Silent Hill était en vue. Kojima était, à un moment donné, attaché à faire un jeu Silent Hill, les Silent Hills éponyme, avec le réalisateur Guillermo Del Toro, avec Norman Reedus, qui a continué à diriger le casting de Death Stranding. Taquiné par le PT bien accueilli, Silent Hills a finalement été annulé, mais la curiosité et le désir d’un autre projet d’horreur de Kojima restent élevés.

Qu’une production Kojima-Ito se matérialise finalement, nous devrons attendre et voir – voici les meilleurs jeux de zombies et les meilleurs jeux de survie pour rendre l’attente un peu plus facile.

