Kohl’s a manqué de stock PS5 en quelques minutes et annule maintenant des commandes

Au cas où vous auriez manqué le mémo, la PlayStation 5 est en pénurie… partout. Telle est la demande de la console que les détaillants sont en rupture de stock en quelques minutes et sont contraints d’annuler des commandes qu’ils ne peuvent pas honorer. L’un de ces détaillants est Kohl’s, qui offrait un ensemble lucratif comprenant la PS5, un contrôleur DualSense supplémentaire et une copie de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales pour 639,99 $.

Il n’en faut pas beaucoup pour deviner ce qui s’est passé ensuite. Désormais, les clients frustrés signalent que leurs commandes sont annulées après avoir passé le processus de paiement avec succès (la plupart des gens ne vont même pas aussi loin sur des sites comme Amazon).

« Votre commande a été annulée car votre ou vos articles ne sont plus disponibles », lit-on dans un e-mail posté par l’utilisateur de Reddit GingerNinja88 (merci, Push Square). « Nous nous excusons pour tout inconvénient. » L’e-mail est accompagné d’un récapitulatif d’annulation de commande avec une étiquette «Récemment épuisé» collée en rouge sur une photo d’une console PS5. Dommage.

Twitter et Reddit sont inondés de captures d’écran des annulations. Pour être juste envers les détaillants, Sony a admis que «absolument tout est vendu» et qu’il s’efforce d’augmenter l’offre pour répondre à une demande sans précédent. Cependant, ce n’est guère de consolation pour ceux qui ont manqué, en particulier à la lumière des rapports répandus selon lesquels les scalpers et les groupes de revendeurs dans plusieurs régions ont amassé des milliers de consoles et les vendent sur des sites comme Facebook et eBay pour bien plus de deux fois le PDSF.

Ni Sony ni Microsoft n’ont encore résolu cette situation.

[Source: Reddit via Push Square]