Koh Lanta le Totem Maudit : élimination, abandon, résumé du 2ème épisode

Ce mardi 1 mars 2022 sur TF1 a été diffusée le deuxième épisode de Koh Lanta le totem Maudit. Au menu : un abandon surprise d’un candidat, une élimination dans l’épique des violets et Denis Brogniart qui gaffe.

Élimination chez les violets cette semaine

Choc du côté des téléspectateurs de TF1 ce mardi 1 mars. En effet, alors que Matteo était clairement le chouchou des fans du programme Koh Lanta 2022, c’est le jeune danseur de 20 ans qui a dû quitter l’aventure.

Alors qu’il avait été le dernier choisi par son équipe lors de la première émission, Matteo n’a visiblement pas réussi à trouver sa place dans l’aventure.

« Je me suis senti très en danger et ça se voyait »

Ses larmes lors du premier épisode avait touché le public mais pas son équipe. C’est donc après seulement 6 jours sur l’île des Philippines que Matteo quitte l’édition 2022 de Koh Lanta.

Les téléspectateurs n’ont pas manqué de réagir à cette élimination rapide du plus jeune candidat de Koh Lanta : le Totem Maudit et a démontré une fois de plus leur soutien à Matteo.

"J'étais venu pour gagner de la confiance, mais j'en ai finalement perdu…"

Des mots extrêmement durs… T'as 20 ans kohpain ! @KohLantaTF1 n'est qu'un bref épisode de ta vie ! T'es un bon gars ça se voit ! Et c'est ça le plus important !#KohLantaLeTotemMaudit #Matteo pic.twitter.com/P7YlQOIHBJ — Brice Koh-Lanta (@BriceKohLanta19) March 1, 2022

éliminer Matteo alors qu’il avait 100x plus d’aptitude physique que Stéphanie ??? retenez moi je vais me battre#KohLanta #KohLantaLeTotemMaudit pic.twitter.com/pFfSUHGhIh — ⵣ (@tamazightdihya) March 1, 2022

Un abandon surprise

Coup dur pour l’équipe verte. En effet, alors que le benjamin de Koh Lanta 2022 est éliminé, le doyen abandonne. Franck, le candidat de 52 ans qui nous venait des Pyrénées-Atlantiques a décidé de quitter l’aventure et d’amputer les verts d’un aventurier.

Alors que le patron du bâtiment, doyen de l’édition 2022, est accusé par son équipe d’être responsable de l’échec de son équipe lors du jeu de confort, il prend la décision de quitter l’aventure.

« Ma place n’est plus ici. » a simplement commenté Franck

Les bleus au mieux de leur forme

Avec les verts en minorité, l’équipe des bleus a pu prendre une confortable avance dans l’aventure. C’est notamment grâce à Benjamin et sa rapidité qu’il sont pu remporté l’épreuve haut la main.

Malgré l’abandon de Franck, les verts ont pu prendre la deuxième place après une gaffe de Denis Brogniart qui avait annoncé la 2eme place aux violets.

Setha et Ambre changent d’équipe et reçoivent une amulette d’immunité pour le prochain conseil. Ambre passe des verts aux violets tandis que Setha passe des violets à l’équipe verte. Cet échange a eu lieu suite à la victoire des violets à l’épreuve de confort. En plus de l’échange, les violets ont eu droit aux conseils d’un natif des Philippines.

Si vous avez loupé l’épisode 2 de Koh Lanta le totem maudit, il est dispo en replay sur MyTf1.

https://twitter.com/KohLantaTF1/status/1498961512043405312?s=20&t=SQymUHAK-7tj-sBvg7selA

Rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Koh Lanta : le totem maudit sur TF1.