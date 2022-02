Koh Lanta, le Totem Maudit : Qui sont les 24 candidats participants à la nouvelle saison sur TF1 ?

L’émission culte de Denis Brogniart fait son grand retour cette année avec une nouvelle édition de Koh Lanta intitulée Le Totem Maudit. Contrairement à la saison dernière et son édition All Stars à laquelle participaient des candidats bien connus du public, cette nouvelle saison diffusée à compter de ce mardi 22 février 2022 à 21h10 sur TF1 nous présentera es candidats anonymes évoluant sur une île des Philippines.

Etant donné que les aventuriers seront tous des participants inconnus de l’émission, nous avons décidé de vous faire un récap des 24 candidats à Koh Lanta, le Totem Maudit. 12 femmes et 12 hommes vont devoir redoubler d’effort et de stratégie pour parvenir à remporter la victoire. Voici donc les 24 candidats de l’édition 2022 de Koh Lanta qui débute le 22 février.

Les femmes aventurières 2022 de Koh Lanta le Totem Maudit

Pauline, 24 ans, responsable de communication des Alpes-Maritimes

Ambre, 27 ans, gestionnaire de formations sportives de l’Hérault

Louana, 28 ans, commerciale dans l’immobilier des Hauts-de-Seine

Anne-Sophie, 34 ans, coach sportive de Grèce

Samira, 24 ans, coach sportive du Maroc

Alexandra, 35 ans, directrice d’un groupe de médias de Martinique

Olga, 35 ans, danseuse acrobate de Paris

Setha, 35 ans, graphiste du Rhône

Stéphanie, 35 ans, croupière de Paris

Lili, 40 ans, cheffe d’entreprise d’Ille-et-Vilaine

Céline, 41 ans, infirmière de Seine-et-Marne

Géraldine, 47 ans, marchande de biens du Morbihan

Les hommes aventuriers 2022 de Koh Lanta le Totem Maudit

Matteo, 20 ans, danseur de Paris

Benjamin, 24 ans, comptable de Loire-Atlantique

Colin, 25 ans, digital manager de Suisse

Fouzi, 28 ans, directeur financier du Nord

Bastien, 32 ans, cordiste du Rhône

Maxime, 33 ans, gérant de portefeuille de Paris

Jean-Philippe, 36 ans, artisan peintre de Seine-Maritime

Yannick, 36 ans, basketteur des Alpes-Maritimes

François, 38 ans, sapeur-pompiers de l’Hérault

Nicolas, 39 ans, gérant d’un magasin de sport du Gard

Jean-Charles, 40 ans, fustier de la Loire

Franck, 52 ans, patron dans le bâtiment des Pyrénées-Atlantiques

Changements de règles cette année

Comme vous avez pu le constater, il y a cette fois-ci 24 candidats au lieu des 20 habituels. Ainsi au lieu d’avoir deux camps qui s’affrontent, cette année Koh Lanta nous propose 3 équipes au lieu de 2. Donc plus d’équipe rouge contre équipe jaune mais 3 camps : les bleus, vert et violets. Pour ceux qui suivent assidument le programme, on avait déjà vu ces couleurs en 2017 et 2019.

De plus, une nouvelle règle va agrémenter l’émission. Un deuxième totem, le « totem maudit » débarque. L’épreuve de dégustation fait également son grand retour. Cette saison de Koh Lanta , le Totem Maudit risque fort de nous réserver de belles surprises !

Rendez-vous chaque mardi à partir du 22 février à 21h10 sur TF1 pour suivre les nouveaux aventuriers 2022 de Koh Lanta, le Totem Maudit.