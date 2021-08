« Koh-Lanta : La Légende » : que nous réserve le deuxième épisode de ce soir sur TF1 ?

Après la saison des « Armes secrètes », TF1 vient de lancer le 24 août dernier la nouvelle saison de la célèbre émission que la production a décidé d’intituler cette fois-ci, « Koh-Lanta : La Légende ». Une édition spéciale que la chaine a préparée aux côtés d’Alexia Laroche-Joubert depuis déjà de nombreux mois pour fêter les 20 ans de l’émission. Et pour l’occasion, cette nouvelle saison a réuni les plus grands héros de l’aventure, les hommes et les femmes qui ont marqué à jamais l’histoire du jeu. Un rendez-vous que les fans n’ont décidément pas raté puisque la chaine a attiré près de 5,6 millions de téléspectateurs lors du lancement. Mais que nous réserve alors le deuxième épisode diffusé ce soir à 21h05 ?

Deux épreuves d’immunité

Eh oui, la nouvelle saison de « Koh-Lanta » commence très fort puisque les participants vont, dès ce soir, devoir faire face à deux épreuves d’immunité. L’une se déroulera chez les hommes et l’autre chez les femmes. En effet, comme vous le savez peut-être déjà, cette année, nous n’avons pas de rouge ni de jaune, pas de foulard et pas de nom de tribu non plus. Les 20 candidats ont tout simplement été divisés en deux groupes, d’un côté les hommes et de l’autre, les femmes. Qui s’imposera alors lors de ces épreuves ? On le saura ce soir.

Des candidats vont-ils être éliminés ?

Les fans sont surement déjà très nombreux à se poser cette question. Eh bien, c’est normal après ce qu’on a pu voir dans le premier épisode lorsque l’on sait que du côté des filles, certaines veulent éliminer Clémence uniquement parce qu’elle a déjà remporté le jeu à deux reprises. Du côté des garçons, c’est Claude qui se retrouve dans le collimateur des autres candidats du fait que c’est le seul à pouvoir remporter le plus grand nombre d’épreuves individuelles. Évidemment, rien n’est encore certain pour le moment sachant que nous n’en sommes encore qu’au début de la saison. Cependant, il est logique dans une telle compétition de vouloir éliminer d’emblée, celles et ceux qui ont le plus de chances de gagner. Claude devra ainsi faire ce qu’il sait faire de mieux s’il veut s’en sortir, manipuler les gens.

Petit rappel

Pour fêter les 20 ans de « Koh-Lanta », 20 valeureux aventuriers s’affrontent individuellement, séparés entre hommes et femmes, en Polynésie française. Sans riz, sans épreuves de confort, mais uniquement des épreuves d’immunité, chaque participant doit se débrouiller seul pour pouvoir remporter cette saison et la bataille promet d’être rude. Certains aventuriers auront aussi un choix déterminant à faire pour la suite de leur aventure.

L’équipe des femmes :

Clémence Castel (vainqueur de la saison 5, vainqueur du « Combat des héros », candidate du « Retour des héros »), Coumba Baradji (candidate de la saison 5, éliminée à l’orientation du « Choc des héros » puis de « La revanche des héros »), Jade Handi (vainqueur de la saison 7, finaliste du « Retour des héros »), Christelle Gauzet (vainqueur de la saison 8, candidate du « Retour des héros »), Karima Najjarine (candidate de la saison 15 en 2016), Candice Boisson (candidate de la saison 16 et du « Combat des héros »), Clémentine Jullien (finaliste de la saison 17, candidate du « Combat des héros »), Cindy Poumeyrol (finaliste de la saison 20), Alexandra Pornet (vainqueur de la saison 21) et Alix Noblat (candidate de la saison 21).

L’équipe des hommes :

Patrick Merle (finaliste de la saison 9, candidat de « La Revanche des héros »), Freddy Boucher (candidat de la saison 9, finaliste du « Choc des héros », candidat de « La Revanche des héros »), Claude Dartois (finaliste de la saison 10 en 2010 et de « La Revanche des héros » en 2012, éliminé des poteaux de « L’île des héros » en 2020), Laurent Maistret (éliminé à l’épreuve des poteaux en saison 11, vainqueur de « La Nouvelle édition »), Teheiura Teahui (finaliste de la saison 11, candidat de « La Revanche des héros », de « La Nouvelle édition » et de « L’île des héros. »), Ugo Lartiche (vainqueur de la saison 12), Philippe Bizet (éliminé à l’orientation en saison 12 et des poteaux dans « La Nouvelle édition »), Namadia (candidat de la saison 12), Maxime Berthon (candidat de la saison 20) et Sam Haliti (candidat de « L’île des héros »).

🔥 Un épisode riche en rebondissements

👊 Qui s'imposera lors des DEUX épreuves d'immunité : chez les femmes ? chez les hommes ?

➡️ La réponse demain à 21H05 sur @TF1 dans #KohLantaLaLegende pic.twitter.com/BHieenGS1e — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) August 30, 2021

Voilà donc ce que nous savons de cet épisode de ce soir qui d’après la production, promet beaucoup de rebondissements et de surprises. Donc, si vous êtes fans de l’émission, rendez-vous ce soir sur TF1 à partir de 21H05 pour découvrir lesquels de nos candidats vont réussir à remporter ces deux épreuves d’immunité de « Koh-Lanta : La Légende ».