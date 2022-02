Koh Lanta 2022 : découvrez les 3 nouvelles équipes, les candidats détestés et le petit chouchou des téléspectateurs

Ce mardi 22 février 2022, la nouvelle édition de Koh Lanta intitulée le Totem Maudit a enfin débuté sur TF1. Et déjà, pas mal de choses se sont passées dans le programme présenté par Denis Brognard.

En effet, on a fait plus ample connaissance avec les candidats de la saison 2022 de l’émission de télé-réalité survivaliste et on a assisté à la formation des équipes au nombre de 3 cette année. Exit les rouges et les jaunes, place aux bleus, verts et violets. Voici donc la composition des trois nouvelles équipes de Koh-Lanta : le totem maudit :

Équipe bleue

La cheffe d’équipe de l’équipe bleue est Alexandra. Pour la suite de l’émission, ses compagnons de route sont :

Maxime

Fouzi

Colin

Olga

Géraldine

Samira

Benjamin

Équipe verte

C’est Jean-Philippe qui mènera le groupe des verts lors de cette édition 2022 de Koh Lanta. Il sera accompagné de :

François

Pauline

Ambre

Nicolas

Franck

Louane

Lili (déjà éliminée lors de l’épisode 1)

Équipe violette

Dans l’équipe violette, c’est Céline le chef. Pour poursuivre l’aventure, elle a choisi de s’entourer de :

Yannick

Bastien

Jean-Charles

Anne-Sophie

Setha

Stéphanie

Matteo

Alexandra et Jean-Philippe, les mal aimés des téléspectateurs

Comme chaque saison, certaines personnalités se font remarquées dès le début de l’aventure. Cette année ne fait pas exception puisque l’on peut déjà voir que deux candidats, qui plus est des chefs d’équipes sont loin de faire l’unanimité auprès des internautes.

Parmi les 12 hommes et 12 femmes qui vont tenter de remporter l’aventure Koh Lanta 2022, Alexandra et Jean-Philippe se sont déjà attirés les foudres des téléspectateurs.

Alexandra est la cheffe des bleus tandis que Jean-Philippe est le leader des verts, ce qui donne d’entrée une tendance dans la préférence des français pour l’équipe violette.

Mais pourquoi tant de haine à l’égard de ces 2 candidats ? Et bien c’est leur personnalité qui dérange. En effet, Alexandra est vue comme trop autoritaire.

Alexandra c’est LA personne détestable de la saison, il n’a fallu que quelques minutes pour le comprendre #KohLanta — 𝑁𝑜𝑛𝑜 (@noemiedbe) February 22, 2022

Alexandra elle cherche a se faire détester par tout le monde le plus rapidement possible ou c'est comment #KohLanta — Laëtitia ᱬ (@Laetitia_Laure) February 22, 2022

et Jean-Philippe comme trop imbu de sa personne…

JEAN- PHILIPPE Palme du type le plus détestable de la saison en un temps record : 34 secondes ! Congrat #KohLanta pic.twitter.com/VOn2ADckcu — Nobaday (@Ynn_lu) February 22, 2022

Trop prétentieux, trop agressif, trop aigri, trop sûr de lui, et surtout trop nul, félicitations à Jean-Philippe qui devient l’aventurier le plus détestable de « Koh Lanta Le totem maudit » #KohLanta pic.twitter.com/BLvDufR8e4 — Sylvain Le Rebeu (@RebeuSylvain) February 22, 2022

Matteo, le chouchou de la saison ?

Au milieu de ce torrent de dureté et de haine, se trouve Matteo le plus jeune candidat de la saison 2022 de Koh-Lanta. Du haut de ses 20 ans à peine, Matteo est une âme sensible qui visiblement a su toucher le coeur des téléspectateurs.

Le danseur classique de l’Opéra de Paris est émotif. Alors qu’il a été choisi en dernier, il rejoint l’équipe violette et fond en larmes. Il dira à Denis Brognard :

« Je ne m’attendais pas à ça et c’est un peu violent »

Mais, si ils semblent que les aventuriers n’ont pas capté le potentiel de Matteo, les internautes eux, ont bien vite compris qu’avec son niveau sportif, il peut surprendre ses adversaires et co-équipiers.

Matteo il va faire les poteaux sur les pointes, vous allez moins rigoler #KohLanta — Naja Kamajaranamala (@NajaTruc) February 22, 2022

Vas-y Mattéo ça va être mon chouchou, gars j'ai confiance en toi si jamais tu n'en a pas assez#KohLanta — Noix de Coco 🥥 (@StilinskiBarnes) February 22, 2022

Il semblerait donc que le jeune homme de 20 ans soit le chouchou des téléspectateurs cette année sur Koh Lanta. A suivre…