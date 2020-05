Koh-Lanta 2020 : Inès dévoile ses ambitions après la finale de l’émission

Finaliste de Koh-Lanta 2020, Inès, jeune aventurière de 26 ans compte poursuivre ses aventures dans la télé-réalité. Elle vient de présenter ses projets, et une chose est certaine, elle ne participera pas aux « Anges 12 ».

Une autre participation à une télé-réalité ?

Faisant partie des grands finalistes de la 21ème saison du jeu d’aventure présenté par Denis Brogniart sur TF1, Inès partage au grand public son opinion concernant une éventuelle participation à une télé-réalité. Compte tenu de sa silhouette de rêve et son caractère bien trempé, cela ne surprend pas qu’elle ait été contactée pour participer à une télé-réalité. La jeune femme de 26 ans a en effet expliqué dans une interview accordée à Télé-Loisirs que plusieurs propositions lui ont été faites, mais pour l’heure, elle n’est pas prête à accepter tous les projets télévisés.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par I N È S LOUCIF 👩🏽‍⚕️💉💊🐚☀️💃🏽 (@ineskohlanta) le 13 Avril 2020 à 12 :15 PDT

« Récemment, j’ai reçu une proposition, mais je n’ai pas encore donné de réponse, car je ne veux pas me précipiter, mais mes portes ne sont pas fermées », a-t-elle confié durant l’interview. Elle a aussi révélé qu’avant Koh-Lanta : L’île des Héros, elle a reçu plusieurs offres de programmes de téléréalité. Elle poursuit : « Si je dois refaire de la télé, ça devra être un programme avec des valeurs. On ne pourra pas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Si l’émission me plaît, pourquoi pas… En tout cas, une chose est sûre, je ne ferai pas les Anges 12 ! ».

Le profil idéal d’une candidate de télé-réalité

La jeune infirmière continue de faire sa vie en attendant la finale de la saison 2020 de Koh-Lanta. Après avoir fêté récemment son 26ème anniversaire, accompagnée de ses amis et de certaines copines aventurières, Inès peut encore faire le bonheur de ses fans en poursuivant son parcours dans une autre télé-réalité. Peut-être qu’on la retrouvera très prochainement dans La Villa des Cœurs Brisés ou encore Friends Trip ? (Pas dans les Anges, en tout cas !). L’avenir nous le dira puisque l’héroïne de Koh-Lanta a été contactée pour certaines émissions télévisées.

Apparemment, les téléspectateurs ainsi que les internautes ont déjà leur petite idée. Et pour cause, certains d’entre eux ont bel et bien évalué qu’elle constitue une candidate de choix pour des projets de télé-réalité. Cette perception est surtout propulsée par sa première apparition en bikini échancré, sa découverte de fruits très basiques ainsi son fameux clash avec Claude. Dans l’ensemble, Inès n’hésite pas une seconde à partager ses propres idées. C’est grâce à ce caractère doté d’un tempérament impulsif qu’elle a attiré l’attention des producteurs.

Au final, on arrive à comprendre pourquoi elle a lancé ses critiques concernant le montage de l’émission. Par ailleurs, Inès a clairement expliqué dans son interview accordée à Télé Loisirs : « J’ai l’impression qu’on me catégorise dans cette case depuis le premier épisode, parce que j’ai du caractère et je suis sanguine. Mais je vous l’assure, c’est mon caractère et je suis comme ça avec ou sans caméra ! ».

Koh-Lanta 2020 : une finale bouillonnante et en direct



Vendredi 22 mai, les téléspectateurs du jeu d’aventure de TF1 « Koh-Lanta » ont eu l’occasion de connaître les noms des cinq derniers aventuriers qualifiés pour la grande finale de la 21ème saison de « Koh-Lanta : l’Île des Héros ». Ce sont donc Claude, Alexandra, Naoil, Moussa et Inès qui vont s’affronter en finale pour devenir le grand vainqueur de cette saison 2020 et soulever le totem pour remporter 100 000 €.. Ils disputeront la finale au cours des numéros prévus pour le 29 mai et le 5 juin prochains.

Du côté de TF1, Denis Brogniart et la productrice de l’émission, Alexia Laroche-Joubert, font leur maximum pour offrir aux téléspectateurs une grande finale d’exception, en direct et en plateau. Pour ce faire, ils doivent tout mettre en œuvre afin de respecter les normes sanitaires exigées par l’État. Leur objectif est de tourner cette finale dans les meilleures conditions pour la sécurité de chaque candidat ainsi que l’ensemble de l’équipe de tournage.

Rendez-vous donc sur TF1 le vendredi 5 juin 2020 pour la finale de Koh-Lanta : l’île des Héros.