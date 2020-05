Knightfall Season 3 Date de sortie, intrigue, distribution, bande-annonce et autres détails

– Publicité –



La deuxième saison de Knightfall a été diffusée aux États-Unis et au Royaume-Uni, et nous attendons toujours de savoir si la série, un drame médiéval suivant les efforts des Templiers, arrivera à la troisième saison.

comment ne pas continuer une série avec un synopsis officiel aussi cool que celui-ci:

Quand on protège le Graal, c’est One. Sanglant. Chose. Après. Un autre. Au moyen-âge, l’unité / la société / l’ordre militaire le plus puissant, le plus riche et le plus secret, auquel on faisait le plus confiance, digne de protéger la relique la plus prisée du christianisme – le Graal – et de receler des secrets capables de grande destruction.

Knightfall est profondément impliqué dans le monde secret de la légendaire confrérie des moines guerriers. Jusqu’à présent, les chevaliers templiers n’ont jamais été pleinement informés, des batailles intrigantes en Palestine aux relations très complexes avec le roi de France, de la trahison et qui ont conduit à leur dissolution définitive. Leur histoire n’a jamais été entièrement racontée

Date de sortie de la saison 3 de Knightfall

La première saison n’a pas exactement mis le feu aux cotes sur The History Channel lors de sa première diffusion en décembre 2017.

C’était suffisant pour donner le feu vert à une deuxième saison, mais ils ont essayé quelque chose de différent avec la saison deux, diffusée en mars 2019. Selon ce modèle, attendez-vous en juin 2021, mais ces choses peuvent être difficiles à prévoir – la saison deux n’était pas exactement les notes fracassent non plus.

Knightfall affichait en moyenne une terrible note de 0,12 au sein de la tranche d’âge 18-49, n’atteignant que 650 000 téléspectateurs par épisode au cours de sa deuxième saison. C’est une baisse de 50% des téléspectateurs depuis la première saison.

L’intrigue de Knightfall Saison 3



La série fait actuellement face à de nombreux doutes. Les critiques ont été sévères avec leur examen de la saison deux. Il avait été évité comme « une émission dérivée bosselée, maladroitement rythmée ». L’histoire a été racontée par la baisse du nombre de téléspectateurs, pour prouver que les choses étaient pires. Le nombre moyen de téléspectateurs de l’émission a diminué de moitié entre les deux saisons.

Alors que la pandémie corona a frappé, à cette situation précaire, un autre clou a été ajouté. Cela pose des questions dans l’accès au budget de la série. Nous pourrions trouver une saison 3 si la série parvient à survivre à ces épreuves. Il pourrait suivre le calendrier de la saison deux avec huit épisodes.

La distribution de Knightfall Saison 3

Il y a un espoir que Tom Cullen, Jim Carter, Pádraic Delaney, Simon Merrells, Julian Ovenden, Ed Stoppard, Sarah-Sofie Boussnina, Tom Forbes et principalement Mark Hamill vont tous faire un retour dans cette saison ..

La bande-annonce de Knightfall Saison 3

Pas très longtemps – ce n’est toujours pas officiellement annoncé. Mais dès que la bande-annonce arrivera, nous l’intégrerons dans cette fonctionnalité, alors marquez cette page pour toutes les dernières nouvelles, scoops et révélations de Knightfall

