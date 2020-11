Knicks rôtis par Stephen A. Smith pour la sélection Obi Toppin

L’icône des médias d’ESPN et le superfan des New York Knicks Stephen A. Smith a une fois de plus volé la vedette lors du repêchage de la NBA après avoir été impressionné par la décision de l’équipe de sélectionner la jeune star Obi Toppin.

Toppin, 22 ans, a été sélectionné par les Knicks avec le huitième choix au total au repêchage de la NBA jeudi. Sortant de l’Université de Dayton, il a récolté en moyenne 21,0 points, 7,5 rebonds et 2,2 passes décisives par match en 2019-2020, tirant 63,3% du terrain et 39,0% en trois.

Le jour du repêchage pour les fans des Knicks a toujours été un jour important dans le calendrier, l’équipe cherchant chaque année à sélectionner un joueur de franchise qui pourrait éventuellement faire passer l’organisation au niveau supérieur, New York manquant le basket-ball des séries éliminatoires chaque année depuis 2013.

Smith a parlé de l’approche de New York lors de la soirée de repêchage ces dernières années. En 2015, il a fait la une des journaux pour sa réaction à la décision du club de repêcher Kristaps Porziņgis avec le quatrième choix du repêchage lorsqu’il a déclaré qu’il était resté « dégoûté » par l’appel et que l’organisation avait « trompé » et « embrouillé » les fans. avec la sélection.

Obi Toppin (Getty)

Cette fois-ci, ce n’était pas différent du célèbre visage d’ESPN qui s’est laissé aller sur les réseaux sociaux avec la décision des Knicks de rédiger Toppin.

Bien que Toppin soit considéré comme une star légitime du futur, Smith était furieux que les Knicks aient repêché un attaquant et non un garde avec l’équipe qui compte actuellement une pile de grands hommes en zone avant.

« Merde, putain, DAMN! » Smith a déclaré dans une vidéo partagée avec ses 5 millions d’abonnés Twitter.

« Toppin est à l’heure du spectacle. Il est au box-office dans la salle d’audience – le regardant dunk, je comprends.

«Mais combien d’attaquants pouvez-vous avoir si vous êtes les Knicks de New York?

« Combien d’attaquants pouvez-vous avoir? J’avais besoin d’un garde. »

Stephen A. Smith (Getty)

Actuellement, la zone avant de New York se compose de Mitchell Robinson, Kevin Knox, Julius Randle, Taj Gibson, Bobby Portis et RJ Barrett.

Smith a déclaré qu’il avait espéré que les Knicks auraient repêché à la place le meneur de jeu Tyrese Haliburton, âgé de 20 ans.

« Une envergure de sept pieds, environ 6’6, 6’7, peut tirer, peut gérer, peut défendre, IQ », a ajouté Smith.