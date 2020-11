Klopp salue la star de West Ham qui Moyes ne commence jamais en Premier League – .

in

Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

Beaucoup de fans de West Ham United ont déjà radié Sébastien Haller, mais le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, ne l’est certainement pas.

Le joueur de 26 ans a rejoint les Hammers pour 45 millions de livres sterling à l’été 2019.

Mais en raison du fait qu’il n’a réussi que huit buts en Premier League depuis lors, on pourrait affirmer que West Ham n’en a pas vraiment eu pour son argent.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund garde évidemment un œil sur la Bundesliga depuis qu’il a quitté son Allemagne natale en 2015.

Haller a marqué 15 buts en 23 départs en championnat lors de sa dernière saison à l’Eintracht Francfort.

Et le patron des Reds est bien conscient que bien que le Français – qui n’a pas commencé un match de Premier League cette saison – ait du mal pour le football régulier, il pourrait encore blesser Liverpool à Anfield ce soir s’il avait la moitié de la chance.

Il a déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match: «Même si vous ne le connaissez peut-être pas très bien en Angleterre, mais Haller – je le connais d’Allemagne et il a joué une saison incroyable ou deux saisons à Francfort et a été un attaquant incroyable.

« Un type différent mais un bon footballeur, assez rapide aussi, et physiquement, d’abord, tout aussi fort, sinon plus fort, brillant dans les airs et tout ce genre de choses. »

Haller est apparu cinq fois hors du banc pour les Irons en Premier League cette saison, mais n’a réussi que 50 minutes au total.

Nous parlons d’un joueur de West Ham qui ne compte en moyenne que 10 minutes par apparition.

Mais Liverpool a une crise à part entière de la défense centrale et peut-être, peut-être, qu’il serait judicieux pour Moyes de commencer l’attaquant de 6’3 aujourd’hui.

James Williamson – AMA / Getty Images

