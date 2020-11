Klopp perd son sang-froid dans l’hiver de mécontentement de Liverpool – Football

Ce n’est pas souvent que vous voyez une personne interrogée renverser la situation en félicitant l’intervieweur deux fois au cours d’une conversation – d’abord un retour sarcastique, puis une véritable appréciation des capacités de questionnement. L’interviewé? Le manager de Liverpool Juergen Klopp. L’intervieweur? Journaliste et diffuseur de BT Sport Des Kelly. Les points de discussion? Accumulation d’appareils, blessures, VAR. Le résultat? Un échange de huit minutes et demi après le match nul 1-1 des champions de Premier League avec Brighton samedi.

Il est clair pourquoi Klopp est un homme malheureux ces jours-ci. Il se plaint d’un calendrier encombré avec des matchs – matchs européens et nationaux – qui arrivent vite et fort; sa liste de joueurs blessés s’allonge; et la controverse avec le système d’arbitre assistant vidéo (VAR) est toujours autour du coin. Tout cela s’est réuni lorsque Klopp, qui autrement allégeait les entretiens d’après-match avec des rires et des blagues, l’a évacué. Et le diffuseur n’était pas prêt à rester un simple auditeur.

Cela a commencé par une question sur VAR après que Liverpool eut deux buts annulés par le système de revue vidéo très controversé pour le hors-jeu et que Brighton se soit vu infliger une pénalité de temps d’arrêt qui a conduit à l’égalisation. «Avec Mo (Salah), je pense, c’était le pied», a commencé Klopp. «Mais nous sommes habitués aux aisselles et aux badges de club, donc si c’est l’orteil, c’est évidemment hors-jeu. Et l’autre avec Sadio (Mane) était clair, j’ai entendu. Et la sanction, c’est comme ça. Je pense que les décisions étaient justes », a ajouté l’Allemand en détournant les yeux.

Quand Kelly a déclaré que le skipper de Liverpool, Jordan Henderson, avait révélé que certains joueurs de Brighton avaient convenu que ce n’était pas une pénalité, Klopp a tiré son premier tir. «Écoutez, vous essayez de créer un titre à mes dépens. Tu fais. Comme, j’ai dit que l’arbitre l’a sifflé. Ne ressemble pas à ça, »s’adressa Klopp à Kelly en haussant les épaules. « Tu essayes. Toujours. Tout le temps. Alors aujourd’hui, je dis que c’était une sanction, et vous n’êtes pas satisfait de cette réponse. Alors qu’est-ce que tu veux entendre? Ensuite, donnez vos réponses vous-même.

Il est donc temps de changer la question. Parlons de James Milner, qui a rejoint une partie clé de l’équipe des champions sur la ligne de touche avec une blessure aux ischio-jambiers pendant le match.

« Ouais, félicitations, » dit Klopp avec un sourire narquois. «Moi, personnellement?» Kelly a rétorqué. Klopp a répondu: «Non, mais vous travaillez pour eux (BT Sport), oui? Tendon. Surprise. Et ils (Brighton) ont également eu des blessures parce que c’est une période difficile. Mais demandez à Chris Wilder (directeur de Sheffield United) comment nous pouvons éviter cela.

Les gros canons sont sortis. Pendant un certain temps au cours de cette saison affectée par la pandémie, Klopp a fustigé le calendrier – sa rancune majeure étant de demander à Liverpool de disputer un match de Premier League à midi samedi après avoir disputé un match de Ligue des champions en soirée mercredi, une défaite 0-2 contre Atalanta. la semaine. Mais Kelly a tenu bon, disant à Klopp qu’il «tirait sur la mauvaise cible» et que le problème n’était pas dû aux diffuseurs, mais aux clubs et aux patrons de Premier League qui ont choisi et accepté les créneaux.

Un débat s’ensuit. Klopp baissa le ton, jetant des phrases comme «ce sont des temps difficiles» et «je ne vais pas essayer les diffuseurs, je dis juste comment c’est».

Désunion du club

Il est temps de monter d’un cran. Kelly a répliqué avec une autre question: si les problèmes de calendrier concernaient en effet la protection des joueurs, comme Klopp ne cessait de le dire, pourquoi les clubs n’ont-ils pas accepté cinq substitutions pour cette saison?

« C’est très intéressant maintenant », a déclaré Klopp, faisant maintenant des gestes avec une vigueur renouvelée. «Parce que lorsque nous avons eu la discussion entre les managers il y a une semaine, c’était 15-5, sinon 16-4, pour cinq sous-marins. Mais depuis lors, rien ne s’est passé.

Klopp a de nouveau distingué Wilder, le qualifiant d ‘«égoïste» en réponse au manager de Sheffield United doublant Klopp de la même manière pour avoir exigé cinq sous-marins. Kelly a ramené la discussion sur les raisons pour lesquelles Klopp s’exprimait de «manière étrange» en attaquant le diffuseur. Cette fois, Klopp a donné une tape verbale dans le dos au présentateur. «Je suis sûr à 100% que vous serez très apprécié pour cette interview, car vous y êtes resté. Donc, super », a déclaré Klopp, avant de réitérer son point de vue sur le problème du mercredi au samedi.

Wilder a répondu plus tard, disant que chaque club devait prendre soin de lui-même.

Après plus de huit minutes d’intenses discussions, la conversation s’est terminée sur une note sombre. «Nous pouvons probablement continuer indéfiniment», a déclaré l’intervieweur. Cela vaut peut-être pour l’interviewé et son reproche de planification.