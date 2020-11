Klopp dit qu’il manque une star de 90000 £ par semaine qui a quitté Liverpool cette année – .

Photo par Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images

Jurgen Klopp a admis que lui et tous les joueurs de Liverpool manquaient toujours Adam Lallana.

Le joueur de 32 ans a quitté les Reds l’été dernier après l’expiration de son contrat à Merseyside.

Lallana, qui a rejoint Liverpool en provenance de Southampton en 2014, était un brillant serviteur pour le club et de nombreux supporters ont été déçus de le voir partir, même si le libérer était le bon choix.

L’international anglais a finalement rejoint Brighton & Hove Albion pour un contrat de 90000 £ par semaine avec Bosman et les Seagulls sont les prochains adversaires de Liverpool.

Et parlant avant le choc de demain, Klopp a déclaré via The Echo: «Il nous manque toujours, mais ce n’est pas facile car tout le monde est toujours en contact avec lui. Pas tellement cette semaine! Un ami pour la vie pour nous tous. Je ne sais pas s’il peut jouer, il ne l’a dit à personne. Je sais que l’amitié est de côté [during game]. »

Lallana a récemment souffert d’une blessure à l’aine et du fait qu’il aimerait être en forme à temps pour le choc de Liverpool.

Il n’y aura pas de fans de Liverpool présents à l’intérieur du stade Amex demain, mais il aimerait toujours avoir la chance d’affronter ses anciens coéquipiers.

Le milieu offensif, qui peut également jouer à l’aile, a débuté sept des neuf matchs de Premier League d’Albion jusqu’à présent cette saison.

Un aspect positif pour quitter l’équipe de Klopp est le sentiment renouvelé de jouer chaque semaine et il ne fait aucun doute que Lallana lui-même sera satisfait de sa situation en ce moment.

