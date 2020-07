Klopp dit que Lampard a beaucoup à apprendre après un empannage «  arrogant  » – Football

PUMA Sweat à capuche BVB Casuals Football, Noir, Taille L, Vêtements

Tu soutiens ton équipe avec une abondance de style avec ce sweat à capuche décontracté pour les rues de Borussia Dortmund. Ce sweat à capuche est porté par tes joueurs préférés avant et après les matchs et se présente avec une coupe moderne près du corps et une forme classique. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES