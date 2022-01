Kitbag, le film de Ridley Scott sur Napoléon change de titre

La très attendue épopée Napoléon Bonaparte/Impératrice Joséphine du légendaire réalisateur Ridley Scott vient de changer son titre de KitBag pour un tout nouveau. Le tournage de ce film original Apple TV+ à gros budget a débuté ce mois-ci dans la région d’Oxfordshire, en Angleterre, et met en vedette l’acteur oscarisé Joaquin Phoenix.

Aux côtés de Joaquin Phoenix, on retrouve Vanessa Kirby, qui a officiellement remplacé il y a quelques semaines l’actrice Jodie Comer dans le rôle de Joséphine Bonaparte, l’épouse de Napoléon.

D’après un rapport de Deadline, le film d’époque rempli de stars ne s’appellera plus Kitbag, et portera désormais le titre de Napoléon. L’ancien titre du film serait dérivé du dicton “Il y a un état-major de général caché dans le sac à dos de chaque soldat”.

La nouvelle intervient alors que le président de Scott’s Scott Free Productions, Kevin Walsh, fait son départ et transite vers un accord pluriannuel avec Apple TV+ pour produire des films et des séries télévisées. Il reste cependant à bord en tant que producteur de Napoléon avec Ridley Scott, alors que la production se poursuit sur ce film très médiatisé.

#vanessakirby to replace Jodie Comer in Ridley Scott's Apple Epic 'Kitbag'https://t.co/YC7zLla1Ps — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 4, 2022

L’épopée historique explore les origines de Napoléon et son ascension rapide et brutale au rang d’empereur, du point de vue de sa relation tumultueuse avec l’impératrice, interprétée par Vanessa Kirby. Le film, financé et produit par Apple Studios, marque les retrouvailles de Scott et Phoenix plus de 20 ans après leur collaboration sur le film Gladiator, lauréat de l’Oscar du meilleur film en 2000.

Napoléon est écrit par David Scarpa, qui a déjà collaboré avec Ridley Scott en tant que scénariste sur Tout l’argent du monde. David Scarpa écrit également une autre épopée pour Paramount Pictures avec l’actrice de Wonder Woman, Gal Gadot, basée sur la vie de Cléopâtre.