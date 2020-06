Kissing Booth Saison 2: date de sortie, distribution et toutes les nouvelles mises à jour ici.

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Kissing Booth: La cabine de baisers est l’un des films les plus célèbres de Netflix. Il est très populaire auprès des amoureux. Le film est adapté du livre de Beth Reekles. Le film est sorti avec sa première partie en 2018 et maintenant après avoir reçu tant d’amour des fans, le film est prêt à revenir avec sa suite.

Date de sortie de Kissing Booth Saison 2

Les fans attendent avec impatience la suite du film très apprécié, Kissing Booth. La suite qui a été annoncée en 2019, a terminé le tournage et maintenant, elle devrait bientôt sortir. Les amoureux sont surtout celui qui attend la sortie prochaine du film. Maintenant, il y a de bonnes nouvelles pour les fans que la date de sortie du film est également confirmée, Kissing Booth 2 sortira le 24 juillet. La bande-annonce du film n’est pas encore sortie, nous devons donc attendre cela.

La distribution de Kissing Booth Saison 2

Vous pourrez également voir des visages similaires dans Kissing Booth 2, les acteurs sont Shelly ”Elle” Evans (Joey King), Lee Flynn (Joel Courtney), Noah Flynn (Jacob Elordi), Mme Flynn (Molly Ringwald), Rachel (Meganne Young), M. Flynn (Morne Visser), Olivia (Bianca Bosch), Brad Evans (Carson White). Développé par Marco (Taylor Perez), Vivian (Frances Sholto-Douglas), Mia (Camilla Wolfson), Heather (Michelle Allen) et, Cameron (Nathan Lynn).

Scénario

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le premier film était une adaptation du livre de Beth Reekles. De la même manière, le deuxième film sera également adapté du deuxième livre, The Kissing Booth 2: Going to Distance, sorti en janvier 2020.

Dans le deuxième film, nous verrons qu’Elle et Noah se rattrapent, après quoi Elle revient à son école et rencontre un nouveau beau mec, Marco (Taylor Perez). De plus, Noah rencontre une belle fille Chloé (Maisie Richardson-Sellers). Maintenant, après tout, Elle va essayer de découvrir où appartient son cœur, où réside son cœur.

Attendons le deuxième film, jusque-là, vous pouvez aller regarder le premier film si vous ne l’avez pas encore vu. Il est en streaming sur Netflix.

