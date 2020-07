« Kissing Booth », la partie 2 est prête à vous faire battre le cœur !!! Décodage de la REMORQUE et des dernières mises à jour de la ROM-COM !!!

C’est un film comique romantique qui est devenu l’un des nombreux films les plus regardés sur Netflix. L’histoire principale est celle de sa fille qui fait face à son béguin de très longue date face à face dans un stand de baisers pour lequel elle s’est portée volontaire pour son carnaval de printemps en tant que collecte de fonds. Cast Le premier film met en vedette Joey King comme Elle, Jacob Elordi comme Noah Flynn, Joel Courtney comme Lee Flynn. Il existe également divers grands acteurs de soutien. Verrons-nous de nouveaux caractères dans la deuxième partie? On va voir Taylor Perez comme Marco et Maisie Richardson comme Chloé. Ces deux semblent revenir de la meilleure façon des 2 tourtereaux à longue distance. Que pouvons-nous voir dans la bande-annonce? Nous découvrons quelques problèmes de la bande-annonce. 1) Nous découvrons que le lien entre Elle et Noah devient plus fort que jamais pendant la saison estivale 2) Noah s’envole pour Harvard et il y a un peu de tension dans leur relation 3) Ensuite, nous voyons la toute nouvelle bombasse, Marco qui a des yeux les yeux de la faculté au complet sur lui.4) Qui est Elle va sélectionner? Son petit ami en sélectionnant Harvard ou son meilleur ami Lee en sélectionnant Berkeley? 5) On voit même qu’Elle rend visite à Noah ils s’amusent généralement.6) Néanmoins, en direction du pourboire, on voit que Noah et Elle ont des problèmes et des convictions points. Elle va s’occuper de beaucoup de problèmes qui pourraient rendre le film formidable et agréable pour les téléspectateurs. Date de sortie Ce n’est que quelques jours supplémentaires, les gars, la deuxième partie du stand de bisous va sortir! Il sortira sur Netflix le 24 juillet 2020. Ce sera un film vraiment passionnant. Sur ce film, nous allons assister à des déchirements, à de la convoitise, à des désirs devenus réalité, à des relations réconfortantes et bien plus encore. Ce sera un film incroyable et je ne peux pas attendre avec impatience qu’il soit diffusé.

Marque Sucette sucette anneau - a partir de 6 mois - silicone - lot de 2 - oiseaux et coeurs / coccinelle Sucette Marque Generique Sucette sucette anneau - a partir de 6 mois - silicone - lot de 2 - oiseaux et coeurs / coccinelle

Sennecq Bonne argile verte montmorillonite cheval pate prete a l'emploi pot de 2kg5 L'argile Verte Montmorillonite formulé par le laboratoire Sennecq Bonne est une argile sédimentaire reminéralisante, naturellement purifiée, très riche en oligo éléments et en sels minéraux et particulièrement en silicium. Elle est drainante et décongestionnante;

PUNTO FUOCO En - Poêle à granulés à partir de 9.2 Kw blanc - PUNTO FUOCO Plomberie chauffage Chauffage et climatisation Cheminée et poêle Poêle à granulés et pellets PUNTO FUOCO, Les conduits d'évacuation. En savoir plus Le chauffe-eau est idéale pour les moyennes et les environnements grâce à la réduction des dimensions en largeur et en profondeur (seulement 40 pouces) qui