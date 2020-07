Kissing Booth 2: date de sortie, la suite tant attendue est proche

Le film a été très bien accueilli par le public. Ainsi, le film obtient donc une suite après deux ans d’attente.

Après sa sortie sur le géant du streaming, le film a été critiqué pour ses thèmes sexistes. Mais cette critique n’a pas fait grand-chose pour voler la vedette du film.





La suite arrive le 24 juillet 2020, le film s’attend à recevoir une réponse chaleureuse du public. Mais c’est quelque chose qui n’est plus un secret. Netflix avait annoncé la suite en février 2019. La décision de revenir avec une suite était plutôt hâtive. Mais la décision a été guidée par le nombre élevé de téléspectateurs du film.

.@Netflix drops first trailer for ‘The Kissing Booth 2’ out Friday, July 24th. 💋 pic.twitter.com/gErrVvawAb