KISSING BOOTH 2: Chaque détail et comment la distance change l’amour

Mises à jour de Kissing Booth 2: Il s’agit d’une comédie dramatique romantique pour adolescents américains. Le réalisateur de « The Kissing Booth 2 » est Vince Marcello. Il s’agit d’une suite du film « The Kissing Booth » lancé en 2018 sur le service de streaming Netflix. Il s’agit d’un roman écrit par Beth Reekles.

Kissing Booth 2: Date de sortie

Il est au coin de la rue avec Jacob Elordi et Joey King et sa date de lancement est fixée à 2019. Et il a maintenant été annoncé pour le lancement le 24 juillet 2020. ‘The Kissing Booth’ est un rom-com et reçoit appréciation et adore par les fans avec un record de la plupart des films revus sur Netflix.

Kissing Booth 2: Cast

Les membres du casting du film incluent Jacob Elordi et Joey King dans le rôle de Noah Flynn et Elle Evans. Joel Courtney sera vu à l’écran comme Lee Flynn, Meganne Young comme Rachel, Molly Ringwald comme mère de Flynn et Bianca Bosh comme Olivia. Les nouveaux visages du film comprendront Maisie Richardson-Sellers et Taylor Perez.

Kissing Booth: Terrain

Dans le premier film, Lee et Elle sont les meilleures amies. Ils sont tous les deux vus partageant un charmant lien d’amitié. Elle aime Noah qui est le frère de Lee. Cependant, il attire beaucoup l’attention des femmes. La suite se déplace autour d’Elle en essayant de découvrir ses vrais sentiments et de suivre son cœur.

Elle rencontre Noah au collège puis elle rencontre un beau garçon Marco dans son école. Noah rencontre également une jolie jeune fille nommée Chloé à Harvard. Il est temps pour Elle de garder une trace de ses sentiments alors qu’elle est prête à entrer dans son collège de rêve avec son meilleur ami Lee.

Nous n’avons jamais vu de scènes et de drames dans la série avec ces rebondissements. Les cinéphiles et les téléspectateurs peuvent voir un vieux visage revenir dans le film.

Jacob et Joey qui se voient et se cherchent autrefois ne sont plus ensemble. Cependant, dans une interview, ils ont mentionné qu’à certains moments, ils se sentent tous les deux mal à l’aise de travailler ensemble. La bande-annonce peut être anticipée prochainement pour nous donner un bref aperçu du film initié !!

