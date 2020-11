Kirsty Gallacher fait l’éloge de son beau-frère Russell Brand

2020-11-01 07:00:13

La présentatrice de télévision Kirsty Gallacher a déclaré que Russell Brand – qui a épousé sa sœur Laura en 2017 – a été une force pour elle lors de luttes personnelles dans sa vie.

La présentatrice de télévision de 44 ans a admis qu’elle avait eu du mal à faire face à la mort de son père Bernard en 2013 et à la rupture de son mariage avec Paul Sampson en 2014 et a déclaré que Russell – qui a épousé sa sœur Laura en 2017 – a été une tour. de force.

Elle a déclaré au magazine Closer: « L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté Sky Sports était parce que je voulais être plus créative et mieux contrôler mon travail. Russell a été un pilier de soutien. Il m’a donné quelques mots de motivation encourageants pour suivre mes rêves. et me concentrer sur ce que je voulais Au début, je n’écoutais pas mais ensuite j’ai fait le saut et cela m’a fait plaisir.

«Et maintenant, je lui dis évidemment ‘tu avais raison’ parce que je suis dans une bonne position maintenant après un voyage très difficile. Tu peux toucher le fond comme je l’ai fait et ensuite changer les choses pour le mieux.

Kirsty a également révélé qu’elle se tournait toujours vers Russell pour obtenir des conseils.

Elle a dit: « Russell me donne toujours de si bons conseils. Il m’a dit ‘Tu as juste besoin d’être seul pendant un moment. Et je ne l’ai pas écouté et sur ce point et j’ai juste dit’ Oh je ne le suis pas bien sûr que je fais. Mais il avait raison. »

Et Kirsty a admis qu’elle avait du mal à être séparée de ses fils Oscar, 13 ans, et Jude, 10 ans, alors qu’elle combattait Covid-19.

Elle a dit: «Quand j’ai eu Covid en mars, j’étais très malade. J’ai littéralement eu un mois d’enfer avec des sueurs chaudes et des frissons, des palpitations, une perte de goût et des nausées. C’était très effrayant.

«Et pour moi, le plus dur dans la pandémie a été la solitude. J’ai fait un voyage émotionnel mais je sens que je suis sorti plus fort que jamais.

« Mes enfants sont mon monde entier et ne pas les avoir avec moi quand je me sentais si mal était horrible. C’était une période tellement difficile pour moi mentalement et physiquement. Je n’arrêtais pas de m’inquiéter s’ils allaient bien. »

