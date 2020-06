Kingdom Hearts: Melody of Memory – Plus de détails connus

Square Enix a plus de détails aujourd’hui Kingdom Hearts: Melody of Memory sorti, un jeu de musique rythmique qui sortira en 2020.

Avec plus de 140 pistes et 20 caractères Kingdom Hearts: Melody of Memory Les fans ont la possibilité de vivre leurs moments préférés de la série d’une manière complètement nouvelle. Les joueurs voyagent à travers de merveilleux mondes Disney et font équipe avec des personnages Disney bien connus tout en profitant de la musique inoubliable du Kingdom Hearts: – Profitez d’une série et de morceaux intemporels des classiques de Disney.

Kingdom Hearts: Melody of Memory invite non seulement les joueurs à une campagne solo passionnante, mais leur permet également de profiter des mélodies inoubliables en mode multijoueur en ligne.

La bande originale de KH III suivra à l’automne

Les fans à la sortie de Kingdom Hearts: Melody of Memory peut également attendre la bande originale de Kingdom Hearts III impatient de découvrir de nombreuses pistes intemporelles et inoubliables de la critique acclamée Kingdom Hearts III contient et apparaîtra dans le monde entier à l’automne 2020.

Les fans de Kingdom Hearts pourront également découvrir les secrets du jeune Xehanort à partir du 22 juin Kingdom Hearts: Dark Road explorez une toute nouvelle expérience de jeu avec une histoire originale pour les appareils mobiles. Les joueurs découvrent de nouveaux secrets grâce à un mécanisme de jeu basé sur des cartes facilement accessible dans les mondes Disney.

Kingdom Hearts: Melody of Memory sortira en 2020 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One. Ci-joint la bande-annonce localisée du jeu.