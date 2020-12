Kimmel blague que l’Amérique pourrait devoir déposer une ordonnance restrictive contre Trump (vidéo)

Lundi, Jimmy Kimmel a fait comme il le fait souvent ces derniers temps et a passé un certain temps dans son monologue d’ouverture à parler du refus continu et non démocratique de Donald Trump d’accepter les résultats de l’élection de 2020 et de concéder, ou comme Kimmel l’appelle, «Squattergate». Cela devient si mauvais, a plaisanté Kimmel pendant le passage, que « nous pourrions devoir déposer une ordonnance restrictive » pour faire partir Trump après que Joe Biden ait prêté serment le 20 janvier.

«Nous sommes maintenant au 27e jour de Squattergate», a déclaré Kimmel pour lancer la discussion. «Trump n’a toujours pas fait de discours de concession. Il continue de contester les résultats de l’élection. Hier soir, il a écrit «Nous n’avons pas perdu cette élection». Nous devrons peut-être déposer une ordonnance restrictive contre lui.

Kimmel a continué en évoquant l’interview éhontée et désordonnée de Trump dimanche avec la personnalité de Fox News, Maria Bartiromo – qui a été largement condamnée pour avoir laissé Trump mentir sur les élections et être d’accord avec ses mensonges.

Kimmel a diffusé un clip de ce qu’il a appelé «une corne d’abondance de fausses déclarations incontestées», dans lequel Trump n’arrêtait pas de parler du comptage des votes en des termes qui sonnaient euh, scatalogiques parce qu’il parlait sans cesse de «décharges massives».

Lisez aussi: Le gouverneur de l’Arizona vient-il de raccrocher Trump tout en certifiant la victoire de Biden? (Vidéo)

«Lorsque vous atteignez son âge, une grande partie de votre conversation porte sur la taille de vos décharges», a plaisanté Kimmel.

Kimmel a ensuite noté un rapport intéressant cette semaine selon lequel les rassemblements constants de Trump avant les élections ne semblaient pas l’aider et en fait, il a vu son avance diminuer ou a vu le comté passer à Biden dans presque tous les comtés où il les a tenus. .

«Il a fait pire dans ces comtés – qu’il ne l’a fait en 2016», a déclaré Kimmel à ce sujet. «Je suppose que dire à un groupe de personnes qui se gèlent les noix que votre adversaire va enlever leur climatisation – n’a pas rallié la base comme il l’espérait.

Kimmel a conclu la partie en notant que lundi le Wisconsin et l’Arizona ont certifié la victoire de Biden dans les États, marquant davantage de défaites pour les efforts juridiques en cours de Trump pour voler les élections, puis passant à la discussion d’un rapport que Trump envisage de se présenter à nouveau en 2024 et de tenir un rassemblement le 20 janvier pour concurrencer l’inauguration de Biden.

«Aucun président – n’a jamais perdu une élection – autant de fois. Mais il pourrait revenir pour un autre, non seulement il aurait prévu de se présenter à nouveau en 2024 – il a l’idée de lancer sa campagne – lors de la semaine d’inauguration de Joe Biden. Parce que bien sûr qu’il l’est », a déclaré Kimmel.

Lisez aussi: L’équipe de Biden a applaudi pour la représentation LGBTQ au sein de l’équipe de communication entièrement féminine

«Je pense qu’il devrait le faire lors de l’inauguration de Biden. Lors de l’inauguration elle-même, lancez-vous, prenez le micro et terminez déjà la transformation en Orange Kanye.

Regardez tout le monologue en haut. La partie traitant de la tentative de Trump de subvertir les élections démarre dans environ 8 minutes.