Kimmel blague Giuliani était «  littéralement en train de mourir là-haut  » pendant la débâcle de la teinture capillaire (vidéo)

Comme beaucoup de gens jeudi soir, Jimmy Kimmel a eu quelques réflexions sur l’effroyable conférence de presse que l’équipe de campagne de Trump a tenue plus tôt dans la journée. Et aussi comme beaucoup de gens, Kimmel a pris une joie particulière en notant comment l’avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, s’est fait la risée nationale alors qu’il transpirait tellement que sa teinture pour cheveux coulait sur son visage.

Tout d’abord, un bref récapitulatif: au cours de la conférence, encore un autre volet des efforts de la campagne Trump pour subvertir l’élection qu’ils ont perdue, Giuliani s’est mis à faire mousser une scène du film «Mon cousin Vinny», dans une tentative de avance des mensonges absolus sur la conduite criminelle de Joe Biden et des démocrates. Et pendant ce spectacle national de gêne, sa teinture pour cheveux a commencé à couler des deux côtés de son visage. C’était autre chose.

Retour à Kimmel:

«La mauvaise nouvelle pour Trump est que – la partie juridique de sa stratégie juridique – ne fonctionne pas», a déclaré Kimmel à propos des efforts de Trump pour renverser les élections légitimes. «Et la pire nouvelle est que Rudy Giuliani dirige son équipe juridique.»

«Rudy a donné une autre doozy d’une conférence de presse aujourd’hui. Ce fut un succès – en ce sens que cela n’a pas eu lieu dans un parking à côté d’un magasin de godes », a poursuivi Kimmel, faisant référence à la tristement célèbre débâcle des« Four Seasons »du 7 novembre.« Mais sinon – c’était une situation désespérée, vomissante attaque contre tous les Américains qui ont pris la peine de voter.

Kimmel a ensuite diffusé un extrait de la conférence de presse.

«Votre honneur, je repose ma cause. Je dois dire, un geste audacieux, élever des cousins ​​- d’un gars qui a épousé l’un des siens », a poursuivi Kimmel. «C’était la meilleure partie de la conférence de presse – cette conférence de presse a duré une heure et 45 minutes. Et pendant ce temps, il a transpiré. Et sa couleur de cheveux coulait… des deux côtés de sa tête.

« C’était réel – nous n’avons pas soigné cela », a déclaré Kimmel avec insistance. «Il mourait littéralement là-haut aujourd’hui. N’est-ce pas drôle – ceux qui crient le plus fort «Fake News» – ont tous de fausses têtes? »

«C’est comme quelque chose d’un film d’horreur de science-fiction, a déclaré Kimmel en mettant fin au bâillon. «Regardons cela à nouveau. Je veux dire, à quel point est-ce effrayant? C’est un Gramp-ire! Sauve qui peut! »