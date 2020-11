Kim Kardashian West discute de la crise des coronavirus avec le Dr Anthony Fauci

2020-11-09 09:00:05

La star de la télévision Kim Kardashian West a parlé au Dr Anthony Fauci plus tôt cette année de la pandémie de coronavirus.

Kim Kardashian West a organisé un appel Zoom avec le Dr Anthony Fauci en avril pour discuter de la pandémie de coronavirus.

La star de la télévision âgée de 40 ans était l’une des 36 célébrités et athlètes – dont Ashton Kutcher, Mila Kunis, Orlando Bloom, Katy Perry et Gwyneth Paltrow – qui ont rejoint l’appel avec le Dr Fauci, membre de la Maison Blanche. Groupe de travail sur les coronavirus, alors qu’ils cherchaient à en savoir plus sur la crise sanitaire.

Il a déclaré: «C’était tout un groupe de stars de cinéma et de personnalités sportives et ils voulaient savoir ce qu’ils pouvaient faire pour rester en sécurité, porter des masques et éviter les foules.

« J’ai été impressionné par les questions qu’ils ont posées, par leur niveau de sophistication. »

L’appel a duré environ une heure, selon le Dr Fauci, qui a déclaré que les célébrités étaient en mesure de «faire passer le mot sur la sécurité».

L’expert – qui est également le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses – a déclaré à CNN: « Chacun d’eux a un nombre énorme d’adeptes sur ses comptes de médias sociaux.

« Je pourrais leur dire, par exemple, qu’il est important de porter un masque, et ils entrent dans leurs comptes et disent » portez un masque « et cela va à quelques millions de personnes supplémentaires. »

En mars, le chirurgien général américain Jerome M. Adams a exhorté les influenceurs des médias sociaux comme Kylie Jenner à aider dans la lutte contre le coronavirus.

Il a observé que Kylie, 23 ans – qui compte 200 millions d’abonnés sur Instagram – a la capacité d’atteindre les jeunes et de les avertir des dangers de la maladie.

Il a dit: «J’ai un jeune de 15 et 14 ans et plus je leur dis de ne pas faire quelque chose, plus ils veulent le faire.

«Nous devons amener nos influenceurs – Kevin Durant, Donovan Mitchell – nous devons amener Kylie Jenner et nos influenceurs sur les réseaux sociaux à aider les gens à comprendre que c’est sérieux, c’est absolument sérieux, les gens meurent.»

