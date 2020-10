Kim Kardashian raconte ses 40 ans: Kim Kardashian a eu 40 ans mercredi dernier. Kim a déjà accompli tant de choses, tant sur le plan professionnel que personnel. L’âge de 40 ans lui a permis de se fixer des objectifs encore plus grands pour les dix prochaines années. Faites-nous savoir à propos de Kim Kardashian partageant ses 40 ans et ses projets pour les années à venir.

Kim Kardashian partage ses 40 ans et ses projets pour les années à venir!

Partout dans le monde, qui ne connaît pas Kim Kardashian. Une renommée mondiale, quatre enfants magnifiques et des marques commerciales prospères. Kim Kardashian a tout obtenu en atteignant son 40e anniversaire. Kim a atteint 40 ans le 10 octobre 2020. Alors qu’elle atteint ses 40 ans, ses objectifs sont devenus plus grands. Kim espère laisser des traces dans la société au cours de ses dix prochaines années. «Kim’s le cœur est dans le travail qu’elle fait avec la réforme des prisons, et ses objectifs pour la prochaine décennie sont vraiment centrés sur le travail qu’elle veut faire pour apporter des changements aux lois. Cette décennie sera consacrée à la création de son héritage, » une source.

Comme vous ne le savez peut-être pas, Kim n’est pas allée à l’université ou à la faculté de droit. Pourtant, elle étudie via un apprentissage pour devenir avocate. Kim vise à passer l’examen du barreau de Californie en 2022. Pour votre information, c’est l’un des repos juridiques les plus difficiles du pays.

Kim a organisé une fête d’anniversaire surprise. C’était l’une des somptueuses fêtes d’anniversaire. C’était complet rempli de membres de la famille et d’amis proches.

‘Je pense juste, comme, avoir 40 ans, je ne panique pas ou quoi que ce soit. C’est définitivement une réalisation, comme: «Holy sh * t. J’ai 40 ans« ‘A exprimé Kim dans un confessionnal sur le dernier épisode de KUWTK.

« J’ai eu tous ces rêves et objectifs pour mon 40e anniversaire qui ne peuvent pas se réaliser,‘a poursuivi Kardashian en référence à la pandémie.

‘C’est ce que je n’arrête pas de penser: «Holy sh * t. Qu’est-il arrivé? Comment est-ce arrivé? Comment suis-je arrivé ici?«

C’est vraiment comme, « Zut. Je ne peux plus vraiment publier de photos trop sexy sur mon Instagram, » alors je suis comme purger, et je veux tout sortir!‘ elle a expliqué.

