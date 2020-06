Kim Kardashian, Nikki Bella et d’autres stars célèbrent les papas dans leur vie à l’occasion de la fête des pères 2020

Ressentir l’amour! La fête des pères était un peu différente cette année, les célébrités étant célébrées pour la plupart au milieu de la pandémie de coronavirus, mais cela n’a pas empêché les étoiles de rendre hommage aux papas spéciaux de leur vie.

Kim Kardashian a partagé une photo de famille via Instagram le dimanche 21 juin, montrant son mari, Kanye West, et leurs enfants, North, 7, Saint, 4, Chicago, 2 et Psaume, 13 mois. Le fondateur de KKW Beauty, 39 ans, a également inclus un instantané de West, 43 ans, ses fils et son père, Ray West.

“Bonne fête des pères au meilleur papa !!!! Merci d’avoir rendu la vie si amusante! Vous donnez à nos enfants la vie la plus impressionnante! Je t’aime tellement!!! » Kardashian a légendé le post.

le L’incroyable famille Kardashian l’étoile a expliqué comment les compétences parentales de West ont évolué au cours de son apparition Le vrai en novembre 2019.

« Il a traversé ce changement de vie et c’est surtout pour les enfants », a expliqué Kardashian. «Les enfants vieillissent. Il est très prudent de ce que nous avons dans la maison. Il s’est débarrassé des téléviseurs dans les chambres des enfants et a enlevé le maquillage de la chambre de North. Il a eu cette révélation d’être – non pas qu’il n’était pas un papa incroyable – mais d’être un peu plus strict en tant que papa et d’être plus énergique sur l’imagerie qui est dans notre maison et ce qu’ils voient. «

Elle a ajouté qu’elle «était en fait d’accord» avec la philosophie parentale du rappeur «I Love It» mais qu’elle voulait équilibrer les choses avec ses propres tactiques.

«Je vais toujours être moi. … Avec cela, nous avons eu la conversation de «Qu’est-ce que c’est trop?» Je suis mère de quatre enfants », a expliqué Kardashian. «Je vais avoir 40 ans l’année prochaine. Il y a cette fine ligne de rester ferme et de faire ce avec quoi vous vous sentez à l’aise, et je prends un peu de lui, je respecte ce qu’il dit et je suis totalement compromis. «

Nikki Bella, pour sa part, a donné son fiancé, Artem Chigvintsev, un premier hommage à la fête des pères avant la naissance de leur premier enfant. le Total Bellas star, 36 ans, a partagé une série de photos via Instagram de la soirée de révélation du genre du couple, diffusée sur E! émission de télé-réalité le 11 juin.

« Joyeuse fête des pères à mon A @theartemc, j’ai hâte d’avoir beaucoup, beaucoup plus de fêtes des pères avec toi et notre petit garçon! » Bella a légendé le post. « J’ai hâte de te voir comme un père. Notre petit a tellement de chance d’avoir un homme aussi patient, gentil, attentionné, aimant et positif comme son père. Vous serez vraiment son modèle et son héros. »

Faites défiler vers le bas pour voir comment les stars ont rendu hommage aux papas spéciaux de leur vie.