Kim Kardashian avec son corps athlétique : elle fait part de son sport de quarantaine

En raison de la pandémie de Covid-19 qui touche également les États-Unis, Kim Kardashian décide de tirer profit du confinement et nous dévoile le secret de sa silhouette musclée.

Afin de mieux vivre le confinement imposé dans son pays, et éventuellement certaines tensions au sein de son couple, la vedette de l’émission de télé-réalité à succès aux États-Unis, Kim Kardashian consacre son temps au sport. En effet, elle a décidé de se dévouer à divers entraînements dans le but de sculpter une silhouette de rêve. Le résultat est époustouflant !

Depuis mars, la femme d’affaires de 39 ans est confinée avec sa famille. Aperçue sur une plage de Malibu le 05 mai 2020, la maman de 4 enfants a publié sur son compte Instagram une photo d’elle dans sa salle de sport privée le 22 mai. Elle a dévoilé un corps très musclé accompagné de la légende « Quarantine Workout ». Dans un bikini en léopard, elle nous fait découvrir son corps bien constitué et également une nouvelle coloration blonde. Quel est donc le secret de cette métamorphose physique de la femme de Kanye West ?

Des mesures pour mieux gérer le confinement avec son mari

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 24 Mai 2020 à 3 :01 PDT

Selon le journal britannique the Sun, Kim et son époux auraient eu du mal à trouver une bonne entente tout au long du confinement, ce qui leur a poussé à prendre des mesures pour remédier à la situation. Le rappeur et producteur américain et la femme d’affaires se seraient donc décidés à vivre séparément, ne pouvant plus se supporter. Éprouvant des difficultés dans sa vie en confinement, essentiellement avec l’éducation de ses quatre enfants, North, Saint, Chicago et Psalm, Kim se serait fâchée avec son mari, frustrée de son irresponsabilité paternelle. Le designer américain s’est en effet consacré à sa ligne de vêtement Yeezy, d’après la même source.

Ne se laissant pas faire comme à son habitude, Kim Kardashian, la diva de nombreux spin-offs de L’incroyable Famille Kardashian entreprend les bonnes résolutions en se consacrant au sport.

Coronavirus et confinement obligent

Récemment, privés de leur liberté comme les autres stars, Kim Kardashian et sa sœur Kylie Jenner ont publié des photos torrides en bikini ou en topless par le biais des réseaux sociaux, histoire de régaler leurs fans. Rappelons qu’à elles seules, elles rassemblent environ 345 millions d’abonnés sur Instagram. L’entretien de leur silhouette reste un détail au centre de leur préoccupation.

Pour garder un corps tonifié et une silhouette ferme, il faut en effet de la discipline et un travail constant. Depuis quelques années déjà, cette star de la télé-réalité américaine s’est consacrée au sport pour maintenir son corps de rêve. Bien qu’elle ait eu recours à la chirurgie esthétique pour modeler sa forme, elle garde en tête que les activités physiques accompagnées d’un régime alimentaire adapté restent la clé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian West (@kimkardashian) le 22 Mai 2020 à 8 :26 PDT

Très active dans le sport, souvent en compagnie de ses sœurs Kourtney et Khloé, cette personnalité médiatique ne manque jamais ses séances d’entraînement. Elle fait également attention à ce qu’elle mange, sans pour autant oublier de se faire plaisir de temps à autre.

À cause du confinement, les membres de la famille Kardashian vivent séparément. Si Kim connait quelques embrouilles avec le père de ses enfants à propos de leur garde, elle ne cesse de trouver d’autres sources de motivation. Habituée à faire de fréquents déplacements, elle s’avoue avoir du mal à jouer à la fois le rôle d’enseignant pour ses enfants et de mère au foyer avec tout l’entretien que sa maison demande. Dans une interview qu’elle a réalisée en duplex dans l’émission The View, elle a affirmé que « Je fais la lessive, la cuisine, les vacances de printemps des enfants viennent de s’achever, je fais la professeur maintenant, j’ai un nouveau profond respect pour les enseignants ! Ils méritent tellement mieux ». Il lui fallait donc un nouveau challenge. Elle n’a pas manqué de tirer profit du confinement. Résultat : une silhouette sculpturale, l’aboutissement de ce qu’elle nomme son « sport de quarantaine ».