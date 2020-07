Kim K demande au public de faire preuve de compassion et d’empathie envers Kanye West – betanewsfr

Par l’Associated Press NEW YORK (AP) – Kim Kardashian West demande au public de faire preuve de compassion et d’empathie envers son mari Kanye West, qui a fait sensation cette semaine après avoir fulminé dans une série de publications sur les réseaux sociaux. Elle dit qu’il est bipolaire. La star de la télé-réalité et magnat de la beauté a publié un long message mercredi sur son flux Instagram Live, expliquant que la vie a été compliquée pour sa famille et West, qui a dénoncé la figure historique Harriet Tubman et a discuté de l’avortement dimanche alors qu’il se déclarait candidat à la présidentielle. Ses commentaires lui ont valu des réactions négatives. «Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye souffre d’un trouble bipolaire. Quiconque a cela ou a un être cher dans sa vie qui le fait sait à quel point il est incroyablement compliqué et douloureux de comprendre. Je n’ai jamais parlé publiquement de la façon dont cela nous a affectés à la maison parce que je suis très protecteur de nos enfants et du droit à la vie privée de Kanye lorsqu’il s’agit de sa santé. Mais aujourd’hui, je pense que je devrais commenter cela à cause de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale », a-t-elle écrit. «Je comprends que Kanye fait l’objet de critiques parce qu’il est une personnalité publique et que ses actions peuvent parfois provoquer des opinions et des émotions fortes. C’est une personne brillante mais compliquée qui, en plus de la pression d’être un artiste et un homme noir, qui a vécu la perte douloureuse de sa mère, et doit faire face à la pression et à l’isolement exacerbés par son trouble bipolaire, »A poursuivi Kardashian West. «Ceux qui sont proches de Kanye connaissent son cœur et comprennent parfois ses paroles ne correspondent pas à ses intentions.» Mardi, dans une série de messages Twitter supprimés depuis, West a écrit qu’il envisageait de divorcer de sa femme. Dans un autre message, il a appelé la matriarche Kardashian Kris Jenner. Lundi, il a affirmé que sa femme avait tenté de l’enfermer. Et dimanche, lors de son rassemblement politique, le lauréat de 21 Grammy Awards a pleuré en parlant de sa mère, décédée des suites de complications de chirurgie plastique en 2007. West et Kardashian West se sont mariés en 2014. Ils ont quatre enfants. Kardashian West a remercié les fans et les amis d’avoir exprimé leur inquiétude à propos de West. «En tant que société, nous parlons de donner grâce à la question de la santé mentale dans son ensemble, mais nous devrions également la donner aux personnes qui vivent avec cette maladie au moment où elles en ont le plus besoin. Je demande gentiment que les médias et le public nous donnent la compassion et l’empathie nécessaires pour que nous puissions surmonter cela », a-t-elle écrit. « Merci pour ceux qui ont exprimé leur inquiétude pour le bien-être de Kanye et pour votre compréhension. »

