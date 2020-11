Kim Il Sung: Des faits que vous ne saviez pas sur le dictateur impitoyable

Les gens | 13 octobre 2020

Le premier ministre Kim Il Sung de Corée du Nord. (Getty Images)

Si on vous demandait qui est l’actuel président de la Corée du Nord, vous répondriez probablement Kim Jong Un, le dirigeant actuel de la République populaire démocratique (bien que ce ne soit ni une démocratie ni une république). Ce serait compréhensible, car il est un dictateur de renommée mondiale connu pour son règne tyrannique, sa prolifération nucléaire majeure et son étrange affinité pour Dennis Rodman. Mais que se passerait-il si nous vous disions que le vrai président de la Corée du Nord est en fait un homme du nom de Kim Il Sung, un combattant communiste qui a accédé au pouvoir à la fin des années 1940 et qui occupe toujours le poste malgré sa mort en 1994?

Quelle?

Pourquoi le président de la Corée du Nord être un homme mort? Pour comprendre cela, nous devons comprendre exactement ce qu’est l’état de la Corée du Nord et comment il est né. Pendant la majeure partie de l’histoire, la péninsule coréenne a existé en tant que région géographique composée de plusieurs États tribaux différents et souvent concurrents qui finiraient par se consolider à l’ère des trois royaumes et même plus tard se reformer pour devenir le règne de la dynastie. Cependant, c’était le conflits avec le Japon voisin cela a transformé la Corée en ce que nous comprenons aujourd’hui. La Corée a commencé à avoir des problèmes majeurs avec le pays du soleil levant dans les années 1500, lorsque le Japon a attaqué la péninsule pendant la dynastie Joseon. Bien que leurs nombreuses tentatives d’invasion aient échoué, elles ont néanmoins exercé une certaine influence sur la péninsule, grâce à la mondialisation croissante du commerce dans les années 1800.

La réoccupation alliée des îles Andaman, 1945 (Lemon AE (sergent), unité de film et de photographie de l’armée n ° 9 / Wikimedia Commons)

Corée sous le Japon

Dans les années 1900, les dynasties avaient cédé la place à l’Empire coréen, et le Japon a revendiqué le contrôle total après avoir remporté la guerre russo-japonaise en 1905. Aucun pays n’aime être occupé, surtout lorsque des milliers de leurs jeunes femmes, AKA « femmes de réconfort, « ont été forcés à l’esclavage sexuel par l’armée japonaise. Ainsi, les tensions entre le peuple coréen et le Japon impérialiste ont atteint leur paroxysme.

On pourrait penser que les puissances de l’Axe perdant la Seconde Guerre mondiale signifieraient que la Corée était enfin libre de toute domination étrangère, mais malheureusement, il y avait encore d’autres problèmes à suivre. Bien qu’ils soient libres de la domination japonaise, les Nations Unies ont eu l’idée moins que brillante de diviser la tutelle de la Corée entre les ennemis de longue date, la Russie et les États-Unis. Quelques années plus tard, il y avait une Corée du Nord, le système de gouvernement à parti unique soutenu par les Soviétiques, et une Corée du Sud, le système capitaliste et multipartite soutenu par les États-Unis.

Les hommes et l’équipement du 73e bataillon de chars lourds attendent les ordres de monter à bord des LST aux quais de Pusan. (US Army / Wikimedia Commons)

Entrez Kim Il Sung

C’est là que Kim Il Sung entre en jeu. Né en 1912, Kim Il Sung a passé ses premières années en Chine après que ses parents aient fui la Corée en raison de l’occupation japonaise. Il a montré un intérêt pour la politique à un jeune âge et s’est même fait emprisonner à l’adolescence en 1929 pour son implication dans une organisation communiste étudiante. Cela ne l’a pas arrêté, cependant, et il a continué son combat en utilisant la guérilla jusqu’à ce qu’il attire l’attention de l’armée soviétique. Il a fièrement servi avec les Soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale, et après la défaite des puissances de l’Axe en 1945, il a été récompensé par un poste de président dans le nouvel État de Corée du Nord.

Peu de temps après, Kim entreprit d’unifier la péninsule et envoya des troupes en Corée du Sud. Bien que dans l’esprit de Kim, le cœur de la guerre de Corée concernait le peuple coréen, elle a en fait servi de proxy de la guerre froide. Même avec l’intervention de la Chine, elle s’est soldée par une impasse et n’a fait que consolider davantage la situation sociopolitique diviser entre le Nord et le Sud.

Le pouvoir de Kim a augmenté dans le Nord, cependant, et il s’est concentré sur les affaires intérieures, où il a réussi modérément à stabiliser et à faire croître l’économie pendant plusieurs décennies. Bien que la Corée du Nord d’aujourd’hui soit connue pour ses villes coquilles et son incapacité à nourrir sa propre population, il est important de noter que jusque dans les années 80, l’économie nord-coréenne était plus forte que celle du Sud à bien des égards. Après avoir souffert de l’occupation japonaise, de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée, le peuple nord-coréen était naturellement secoué et il était naturel pour lui de s’accrocher à un dirigeant qu’il considérait comme son seul espoir.

Ce désespoir de stabilité a créé le cadre parfait pour un « culte de la personnalité. « Kim était considéré comme un sauveur d’un talent et d’une brillance exceptionnels, lui permettant de diffuser de la propagande et d’écraser toute critique interne ou toute menace pesant sur son pouvoir. Les violations des droits de l’homme suivaient de près son ascension et les efforts de Kim pour créer une économie qui fonctionne. il s’agissait principalement de voler son peuple et d’emprisonner des dizaines de milliers de dissidents pendant son règne.

Le dépôt de calcium de Kim Il Sung est visible à l’arrière de sa tête lors d’une réunion en 1970 (Gouvernement nord-coréen / Wikimedia Commons)

Mere Mortal après tout

Bien sûr, être un demi-dieu est difficile quand on est, en fait, humain. La santé étant considérée comme un signe de force, le gouvernement a décidé ne pouvait pas être connu du peuple que Kim Il Sung avait développé une tumeur assez sévère à la nuque, qui finissait par enfler la taille d’une balle de baseball. Quiconque le prenait en photo en Corée du Nord devait faire très, très attention de ne pas capturer ce signe de maladie ou autre.

Alors que Kim Il Sun est mort d’une crise cardiaque en 1994, le culte de la personnalité ne l’a pas emporté. Il a été décidé quatre ans plus tard, en 1998, de supprimer le poste de président afin qu’il soit toujours le «président éternel» de la Corée. Ils ont même retravaillé le calendrier pour qu’il commence en 1912, l’année de la naissance du défunt président.

Les histoires sur la perfection des Kim sont devenues de plus en plus étranges au fur et à mesure que l’héritage se poursuit, avec des histoires de fils Kim Jong Il né sous une étoile filante sur le mont sacré Baekdu et accueilli le premier jour de sa vie par un double arc-en-ciel miraculeux. Si ce n’était pas assez impressionnant, il s’avère que les Kims ont une capacité très spéciale qui leur permet de plier le temps et l’espace lui-même! Prenez cela, Dr Strange.

La famille Kim règne à ce jour, avec Jong Un servant actuellement de chef suprême impitoyable de l’État, responsable de centaines (sinon plus que probablement des milliers) de la mort de ses propres citoyens. Malheureusement, la péninsule coréenne n’a jamais connu une période facile, mais aussi sombre qu’elle soit aujourd’hui, il y a toujours espoir que le peuple nord-coréen trouvera un jour la paix et la liberté face à cette dictature de longue date. Après tout, si l’histoire nous enseigne une chose, c’est que rien n’est éternel.