Kim Glow dérape à nouveau : son hommage gênant à George Floyd

Kim Glow a fait de nouveau parler d’elle, après quelques jours de silence, avec un montage sur Tik Tok en hommage à George Floyd, l’afro-américain mort suite à une interpellation policière violente. Sa vidéo a été vue près d’un million de fois après 6 heures de publication et les réactions des internautes à son hommage sont assez virulentes.

Kim Glow est bien connue pour ses publications sur la toile. En mars dernier, elle n’a pas hésité à pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux contre ceux qui la détestent. L’ancienne candidate des « Marseillais » n’avait pas mâché ses mots : « J’ai plus d’argent ! Vous, après le coronavirus, vous allez reprendre votre petite vie de merde à travailler toute la journée pour un SMIC pour payer vos factures. Moi après le coronavirus, je peux me casser où je veux, comme d’hab’ aux Maldives, peu importe ! » A-t-elle dit. Cela a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes, notamment de l’indignation. L’affaire s’est amplifiée jusqu’à entrainer l’annulation de l’un de ses contrats. Comme si cela ne suffisait pas, la jeune femme a encore une fois choqué les internautes en comparant le coronavirus aux camps de concentration. Autre dérapage, lors de ses vacances en Tunisie, l’ancienne candidate de téléréalité a suscité les polémiques en disant que le pays vivait sous la dictature. « Au bout d’un moment je ne comprends pas pourquoi il n’y a pas d’avion militaire qui nous rapatrie (…) C’est rigolo deux minutes, mais ce n’est pas notre pays ici. Ça ne rigole pas ici, c’est la dictature » avait-elle déclaré. La jeune femme n’en a pas encore fini avec les dérapages et a voulu encore une fois se faire entendre d’elle en montant une vidéo en hommage à George Floyd.



C’est sur une bande musicale de la Team BS de La Fouine et en fond visuel le cliché de l’arrestation de George Floyd que Kim Glow a fait passer son message de soutien au mouvement Black Lives Matter. « Et peu importe ta couleur de peau, non ta différence n’est pas un défaut quand les promesses et les sourires sonnent faux » chante-t-elle en playback. Si le message en lui-même n’a pas autant choqué, c’est surtout son attitude qui a indigné les internautes. Ainsi, à peine quelques minutes après la publication, la vidéo a suscité de nombreuses réactions et notamment de colère. « Elle a craqué encore, Kim Glow », « Kim Glow, dans son cerveau, il y a du silicone, ce n’est pas possible autrement », « C’est consternant d’être aussi gênante et irrespectueuse. Cette femme est un poison. Elle tourne en ridicule tout ce qu’elle fait et là on parle de la mort d’un homme », a-t-on pu lire. Kim Glow prendra-t-elle le temps de réponde à ses détracteurs ? Attendons de le voir.

Emeute aux États-Unis après la mort tragique de George Floyd

Après la disparition de George Floyd, les États-Unis subissent la colère de ses habitants avec des incendies, des pillages et des contestations. Ces évènements ont contraint les autorités à imposer un couvre-feu dans 40 grandes villes. Les Américains sont particulièrement révoltés par l’arrestation musclée faite par un policier blanc sur le quadragénaire. Filmée, la vidéo de l’interpellation a fait le tour de la planète et a entrainé de virulentes manifestations aux États-Unis ainsi que dans d’autres pays. George Floyd est mort sur le ventre après qu’il ait été écrasé sur le cou avec le genou du policier pendant 8 minutes. Connu pour des faits de violence en exercice, le policier a été licencié et arrêté et est actuellement mis en examen pour meurtre au troisième degré. Ce chef d’accusation suppose qu’il n’a pas eu l’intention de donner la mort et lui fera passer 35 ans en prison s’il est reconnu coupable, mais lui évitera la peine maximale. Cet évènement a particulièrement touché les stars américaines comme Beyonce, Jay-z, Rihanna et Michael Jordan qui réclament que la justice soit faite. Kim Glow a également voulu se joindre à ces célébrités et faire part de son indignation en postant une vidéo sur Tik Tok. Cela n’a pas vraiment plu aux internautes.