Kim Clijsters prêt à continuer son retour à World TeamTennis – Tennis

in

Kim Clijsters, quadruple vainqueur du Grand Chelem, a déclaré qu’elle restait déterminée à relancer sa carrière après des années d’absence du tennis, alors même que l’épidémie de coronavirus semait l’incertitude dans le calendrier professionnel.

L’ancien numéro un mondial des Clijsters et le champion de l’US Open 2017 Sloane Stephens figurent parmi les têtes d’affiche alors que World TeamTennis (WTT) débute dimanche sa saison régulière de trois semaines au Greenbrier Resort en Virginie-Occidentale.

Le retour de Clijsters en 2020 après près de huit ans d’absence du sport a été brusquement suspendu en mars en raison de l’épidémie de COVID-19, mais elle a déclaré aux journalistes mercredi que la pause n’avait pas diminué son désir d’être sur le terrain.

« La leçon la plus importante pour moi, c’est de simplement faire confiance au processus », a déclaré Clijsters, qui a perdu contre la Britannique Johanna Konta au premier tour de l’Open de Monterrey il y a quatre mois.

«Cela ne signifie pas parce que COVID est arrivé que je ne suis pas intéressé à jouer plus au tennis», a déclaré la femme de 37 ans, qui a passé une partie de la pause du coronavirus dans le New Jersey et une partie dans sa Belgique natale.

«Il y a des défis et combiner la parentalité à la maison et l’enseignement des enfants à la maison et continuer à pratiquer et des choses comme ça, donc c’était difficile, mais en même temps, vous traversez cela ensemble.

La compétition intervient des semaines après qu’une poignée de joueurs de haut niveau, dont le numéro un mondial Novak Djokovic, aient été testés positifs au COVID-19 après la deuxième étape de l’Adria Tour en Croatie, ce qui a suscité des critiques généralisées de l’événement.

WTT a déclaré qu’il avait mis en place plusieurs précautions pour minimiser le risque d’exposition au COVID-19, tous les joueurs et le personnel s’étant auto-mis en quarantaine pendant deux semaines aux États-Unis. Les joueurs doivent subir des tests et des contrôles de température quotidiens.

Pas plus de 500 fans sont autorisés dans le stade de 2500 places du Greenbrier, le Court central de Creekside, et tous sont tenus de porter des masques et de subir des contrôles de température.

«Je sens que je peux me protéger du mieux que je peux», a déclaré Stephens, 27 ans, aux journalistes. «Je peux protéger les autres en suivant les protocoles et les directives, et je m’assure simplement de suivre toutes les règles pour ne pas nuire à personne d’autre ni à moi-même.»

Partager : Tweet