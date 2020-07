Killjoy, l’agent valorant qui fuit, est réel – découvrez ses capacités

Suite à une série de fuites, le développeur Riot Games a officiellement annoncé que le nouvel agent de Valorant s’appelait Killjoy, et qu’elle viendrait au jeu le 4 août.

Killjoy est décrite comme «le génie de l’Allemagne» qui «sécurise sans effort des positions clés sur le champ de bataille avec son arsenal d’inventions». Un synopsis officiel continue: «Si leurs dégâts ne font pas disparaître ses ennemis, l’affaiblissement fourni par ses robots les fera rapidement fonctionner.»

Comme il a été divulgué récemment, Killjoy a un certain nombre de capacités déployables à sa disposition. Alarmbot, par exemple, est un petit robot qui traque les ennemis proches et, une fois qu’il en atteint un, inflige des dégâts et les rend vulnérables au double des dégâts d’autres sources. La deuxième est une tourelle automatique assez standard, et la troisième est une grenade Nanoswarm, qui déploie un «essaim de nanobots dommageables». Enfin, l’ultime de Killjoy, Lockdown, est un dispositif déployable qui piège les ennemis dans son rayon, les rendant extrêmement immobiles et vulnérables aux attaques. Vous pouvez lire les descriptions officielles de ces capacités au bas de cette page, via Riot.

Pour en savoir plus sur le nouvel agent, découvrez tout ce que nous savons sur Killjoy de Valorant.

Dans d’autres nouvelles sur la feuille de route du jeu FPS, Riot a déclaré qu’il envisageait d’ajouter des rediffusions dans le jeu pour vous aider à vous améliorer, bien que nous n’obtiendrions pas un écran de sélection de carte de sitôt.

Capacités de Killjoy

Bot d’alarme

Équipez un Alarmbot secret. Tirez pour déployer un robot qui traque les ennemis qui se trouvent à portée. Après avoir atteint sa cible, le bot explose, appliquant Vulnérable. Tenez équipé pour rappeler un robot déployé.

Tourelle

Équipez une tourelle. Tirez pour déployer une tourelle qui tire sur les ennemis dans un cône à 180 degrés. Tenez équipé pour rappeler la tourelle déployée.

Nanoswarm

Équipez une grenade Nanoswarm. Tirez pour lancer la grenade. À l’atterrissage, le Nanoswarm devient secret. Activez le Nanoswarm pour déployer un essaim de nanobots dommageables.

Verrouillage (ultime)

Équipez le dispositif de verrouillage. Tirez pour déployer l’appareil. Après une longue liquidation, l’appareil Détient tous les ennemis pris dans le rayon. L’appareil peut être détruit par des ennemis.

