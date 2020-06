Killing Eve Season 3 Finale Review

Martin Carr passe en revue la finale de la saison 3 de Killing Eve…

Plus que quelques-uns sont apparemment déçus de cette troisième saison qui, selon eux, manque de substance et de suspense. Des accusations ont été portées, des insinuations faites et des rumeurs sur Twitter ont conduit à une réplique sur Internet. Si une minorité a la possibilité de répliquer, sachez qu’ils parlent beaucoup, non. De cette perspective Killing Eve a maintenu mon intérêt, introduit quelques caractères arrondis et m’a maintenu engagé. Les performances à tous les niveaux ont été impeccables, le dialogue incisif mais stylisé tandis que le caractère est resté au premier plan pour toutes les personnes concernées.

Un showrunner différent peut avoir la main sur le timon, mais après le deuxième album difficile de cette saison, il vibre toujours d’intrigue, de ruse et d’indifférence méchante. Jodie Comer pourrait tester provisoirement l’eau avec Free Guy mais elle ne côtoie jamais pendant une minute. Kim Bodnia et Fiona Shaw ne sont pas moins investies mais les révélations viennent d’autres quartiers. Harriet Walter et Steve Pemberton mènent la charge aux côtés de Danny Sapani en apportant un soutien admirable, tandis que Sandra Oh arrose les autres éléments sans transpirer.

Les rumeurs selon lesquelles l’épisode huit ressemble à une finale devraient être annulées immédiatement avant qu’elles ne dégénèrent en faits. L’accent reste sur le caractère même si l’intrigue autour de ce mythique «douze» est décidément mince. De riches veines de comédie noire s’entrelacent avec des moments de caractère à combustion lente alors que les suspects habituels commencent à se rassembler. Des moments impressionnants entre Carolyn et Villanelle sont juxtaposés à des éclairs de véritable pathos ailleurs, qui équilibrent les rebondissements de l’intrigue et les arcs de personnage en expansion. Pendant ce temps, les atmosphères alimentent l’incertitude alors que les protagonistes tentent de se surpasser dans leur goût toujours croissant pour le mélodrame.

Avec une quatrième saison déjà éclairée, il n’y aura jamais de sens de fermeture à cause de ces crédits de fin, indépendamment de notre désir pour certains. Quant à savoir où les choses peuvent aller à la lumière de qui reste debout, c’est un débat, car des dommages collatéraux s’accumulent et des exercices de couverture de cul sont lancés. Quelle que soit votre opinion sur cette série, il ne fait aucun doute que ces personnages sont bons, à quel point ces performances sont devenues étoffées et, finalement, à quel point elles sont divertissantes. Killing Eve restes.

Quel que soit le camp dans lequel vous tombez, quelqu’un a dit oui à un quatrième tour. Pour l’instant, personne ici n’est là que pour l’argent, donc de ce point de vue au moins il y a des choses à dire. Les rôles centraux ou de soutien restent juteux tandis que Comer, Shaw, Bodnia et Oh constituent toujours un quatuor extrêmement égoïste d’intérêt personnel et d’indifférence à peine voilée. La preuve, le cas échéant, que la télévision dramatique a encore un pouls.

Martin Carr