Killing Eve saison 4 : L’histoire d’amour dangereusement dysfonctionnelle touche à sa fin

Le couple le plus sadique de la télévision est de retour pour une dernière danse, et il semble que cela va être intense. “J’ai tué deux personnes la nuit dernière après avoir essayé très fort de ne pas le faire”, dit Villanelle (Jodie Comer) à un thérapeute au début de la nouvelle bande-annonce de la saison 4 de Killing Eve. D’une certaine manière, cet aveu semble plus doux que désordonné. L’assassin romantique sait toujours trouver les mots justes.

La saison finale de Killing Eve débutera le 27 février sur BBC America et AMC+ et sur Canal+ le 28 avril 2022 . La série change de showrunner chaque saison, Laura Neal prenant la barre pour cette quatrième et dernière partie. Malgré le début meurtrier, la nouvelle bande-annonce se concentre moins sur la mauvaise habitude de Villanelle et plus sur sa relation avec l’ancien agent de renseignement britannique Eve (Sandra Oh). Carolyn (Fiona Shaw) met en place ce qui sera probablement l’intrigue principale de la saison, en disant à Eve qu’elle a besoin d’aide pour enquêter sur les meurtres des membres du Twelve. En dehors de cette brève exposition, il semble que cette dernière saison soit entièrement consacrée à Eve – et, bien sûr, à Villanelle.

Bande-annonce de la saison 4 de Killing Eve

Killing Eve Season 4 Official Trailer | BBC America & AMC+

La version des Righteous Brothers de “Unchained Melody” sert de bande sonore à la bande-annonce de la saison 4 de “Killing Eve”. Peu importe combien de temps les deux femmes tournent autour de l’autre comme des chiens sauvages qui ne peuvent pas décider s’ils doivent s’accoupler ou s’arracher le visage, leurs confrontations sont toujours excitantes. Cette fois-ci, elles se regardent de part et d’autre d’un aquarium au moment où la chanson arrive aux paroles “I hunger for your touch”. Villanelle se met même à genoux pour Eve pour montrer qu’elle a changé – pas dans une demande en mariage, je ne pense pas, mais l’imagerie ne sera pas perdue pour les fans.

“Vous connaissez la fable du scorpion et de la grenouille ?” Eve demande à Villanelle plus tard, à moitié dans un murmure alors qu’elles sont assises sur un canapé. “Ils s’embrassent ?” devine Villanelle. “Ils meurent tous les deux”, répond Eve. Cela devrait être de mauvais augure, mais quelque chose dans la chanson et l’intimité de leur conversation me fait douter que cette série prenne une direction tragique. Tout ce que nous voyons ici, de Villanelle passant par ce qui ressemble à un baptême jusqu’à ce qu’elle touche doucement la main d’Eve pendant qu’elles parlent, ressemble à la petite série des épouses meurtrières qui pourrait finalement aller jusqu’au bout.

Mais avant de se réjouir, il convient de noter que cette bande-annonce comporte toujours un élément de suspense. La série ne s’est pas totalement assagie. Nous voyons de brefs extraits de Carolyn en train d’être kidnappée et d’Eve en train de se frayer un chemin dans la forêt, ainsi que des images d’Eve et de Villanelle enlacées par des personnes qui ne sont pas l’une et l’autre. La série a connu des hauts et des bas, mais alors qu’elle entre dans sa phase finale, l’avenir d’Eve et de Villanelle semble… sinon brillant, du moins exaltant.

Killing Eve reviendra avec sa saison 4 le 27 février 2022, sur BBC America et AMC+. En France, la saison finale de Killing Eve sera diffusée sur Canal+ le 28 avril 2022.