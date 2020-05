Killing Eve Saison 3 Episode 6 Review

Martin Carr passe en revue le sixième épisode de la saison 3 de Killing Eve…

La vie n’est rien sans quelques cicatrices. Si «Fin de partie» est quelque chose, cela témoigne de cette déclaration car les victimes s’entassent comme du bétail avant l’abattage. Les relations se compliquent, les émotions sont vives et quelques points ne vont plus le couvrir. Le deuil envoie des ondulations à travers ce monde qui révèlent les transgressions passées, alors que la disparition de Kenny continue d’exposer Carolyn comme un nerf brut.

Il y a des scènes ici où sa façade impeccable glisse subtilement pour révéler des éclairs de panique. Les réserves anglaises sont testées et cette paroi rocheuse d’une femelle est laissée accrochée au décorum par ses ongles. C’est un tour de force dans le compromis émotionnel qui est égalé sur tous les fronts par un ensemble plus qu’égal à la tâche. La trahison est omniprésente, les répercussions inévitables et la confiance n’est pas une monnaie dans laquelle on échange.

Les conversations sont parsemées de champs de mines émotionnels alors que Paul de Pemberton partage des mots pointus et une civilité voilée avec les principaux acteurs, tout en braquant des informations comme une arme. Les relations personnelles sont compromises, les rencontres maladroites tracent de nouvelles lignes dans le sable et les adversaires se côtoient comme des prédateurs autour d’une mise à mort. Les moments de légèreté sont rares, laissant même les plus ingénieux courir à couvert.

C’est un réseau d’intrigues enchevêtré avec de nombreuses tangentes qui relie tout le monde ensemble. Les allégeances personnelles et professionnelles sont mises à l’épreuve, les inclinations maternelles exposées et les vérités à la maison disséquées sans remords. Des discussions chuchotées autour des douze se déplacent désormais dans les lieux publics, les ressources sont exploitées et les faiblesses sont exploitées. Les éloges de Jodie Comer ont été loués dans de nombreuses critiques sur plusieurs saisons, mais Sandra Oh, Kim Bodnia et Fiona Shaw méritent une part égale de cette adulation.

Chacun de ces joueurs a sa place dans le puzzle sans lequel la structure tomberait. Alors que ce Penrose Steps de mouvement narratif continue sa boucle perpétuelle de tromperie, de tromperie et de sournoiserie Killing Eve prend de l’ampleur. Avec seulement deux épisodes avant que Villanelle ne disparaisse à nouveau, il reste à voir qui restera debout une fois la poussière retombée.

Martin Carr

https://www.youtube.com/watch?v=videoseries