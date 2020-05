Killing Eve Saison 3 Episode 5 Review

Martin Carr passe en revue le cinquième épisode de la saison 3 de Killing Eve…

Les souvenirs, la menace et le dysfonctionnement prévalent dans un épisode qui vibre de problèmes non résolus. Des pères absents, des matriarches irrités et des frères et sœurs à demi-mesure comblent les lacunes, tandis que les fêtes de la moisson se heurtent à de violentes explosions. Ailleurs, des moments de déconnexion extrême, de réaction excessive enfantine et de drame émotionnel équilibrent ce retour à la maison avec subtilité.

Jodie Comer rencontre son match dans une mère qui cache l’obscurité sous un sourire qui pourrait couper le verre. La répression définit une cellule familiale qui continue de pleurer les opportunités perdues, les mauvais choix et les restrictions économiques. Les objets inanimés souffrent aux mains de ceux qui cherchent à évacuer leurs frustrations, tandis que les frères et sœurs enfermés utilisent des dîners en famille pour exprimer des sentiments qui resteraient silencieux autrement. Les responsabilités familiales maintiennent ces personnes prises au piège dans une boucle sans fin d’insatisfaction, de colère et de regret qui n’est pas améliorée par l’arrivée de Villanelle.

Mambo a insufflé de la samba, des classiques de Motown et Elton John dominent la bande originale d’un épisode qui semble déconcerté par son générique d’ouverture. Comer et l’ensemble assemblé livrent des performances pleines d’humour, touchées par la tragédie et définies par un choc culturel inhérent. Les mensonges des deux côtés façonnent les relations basées sur la mauvaise communication, l’incompréhension et l’intérêt personnel. De vieilles photographies, des albums de coupures fanés et la séparation définissent une éducation assombrie par des programmes opposés. Ici, rien n’est coupé et séché.

Du début à la fin, Jodie Comer reste magnétique alliant émotions conflictuelles, instincts basiques et véritables révélations émotionnelles. Ses contradictions impliquent une vulnérabilité, son mécanisme de défense offre un réconfort par une violente rétribution tandis que ce besoin d’acceptation mijote sous la surface. Des moments de résolution s’affrontent avec des réactions de secousse au genou, tandis que des problèmes de développement arrêtés la font se sentir dangereusement enfantine.

Un mépris pour les autres continue de faire de Villanelle une énigme en tant que protagoniste à temps partiel et menace confirmée. Ses intentions sont perpétuellement contrôlées par des réactions dispersées qui sont motivées par la fantaisie. Une méfiance envers les autres et un besoin d’affection sont en contradiction avec une éducation définie par la déconnexion. C’est ainsi qu’elle trouve une solution au conflit, forme des attachements et met définitivement fin à tout lien émotionnel avec la violence. Au cœur de Killing Eve il lance des débats ouverts autour de la nature contre l’éducation, tandis que Comer continue de rendre cela sans effort.

Pour ceux qui s’ennuient Killing Eve et pensent qu’ils savent que l’exercice est considéré comme un coup de semonce. Cela prouve que même les sociopathes fonctionnant avec des problèmes de papa viennent de quelque part et que les retours à la maison ne sont pas toujours une bonne idée.

Martin Carr

