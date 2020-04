Killing Eve Saison 3 Episode 3 Review

Martin Carr passe en revue le troisième épisode de la saison 3 de Killing Eve…

Après un flashback sur le terrain gauche mêlé de meurtre d’inspiration musicale et la méthode la plus sombre de garde d’enfants engagée à la télévision Killing Eve enfin coup de pied commence son intrigue centrale. Quelque chose est pourri dans le domaine de l’assassinat alors que Villanelle devient piéton, revêt un accent ou deux et se prépare pour la bataille dans une parfumerie. Tonalement, nous restons en territoire familier, car les actes de massacre inhumains sont toujours sapés par des irrégularités comiques, des calomnies calomnieuses et des préoccupations inattendues. Un acte d’équilibre qui se poursuit sans relâche.

Au sein de l’équipe adverse, Konstantin, Dasha et Villanelle fonctionnent selon des ordres du jour indépendants, se mentant ouvertement et au lit avec tout le monde. Kim Bodnia, Harriet Walter et Jodie Comer minent une veine d’humour noir entre les querelles, le nombre de corps et la préoccupation feinte, rendant chaque scène rafraîchissante et imprévisible. Ils ont le rôle enviable d’être sournois tout en fournissant l’essentiel dramatique impétueux. Leurs allégeances indéterminées, leurs préjugés personnels et leurs peccadillos uniques signifient Killing Eve ne se sent jamais prévisible.

Ailleurs, de nouvelles recrues, dont Mo de Raj Bajaj, s’avèrent une feuille parfaite pour Fiona Shaw dans un rôle qui lui donne une liberté absolue. Avec chaque épisode qui passe, les défauts de Carolyn deviennent plus apparents, son entêtement plus répandu et cette fonte sans égal. Perdre Kenny pourrait représenter un talon d’Achille, mais il ne parvient qu’à révéler une touche d’humanité sous le comportement autoritaire. Ses contacts avec le bloc de l’Est pourraient consister uniquement en conquêtes sexuelles, mais cette approche bohème nous donne non seulement des moments de soulagement comique mais adoucit ces bords plus durs.

D’un autre côté, Eve est un désordre chaud de contradictions pleurant la mort de Kenny, une séparation imminente de Niko et des émotions conflictuelles concernant un certain assassin. Sandra Oh n’épargne aucun quartier représentant Eve en contradiction avec la bureaucratie de l’establishment, qui est fascinée et craintive pour la femme qui la chasse. Leur dynamique dans les rencontres précédentes a été violente, physique et chargée d’une énergie qui les intrigue tous les deux. C’est pourquoi le public a été heureux d’attendre près de deux heures avant l’arrivée d’un important point d’intrigue.

Ces personnages et la façon dont ils interagissent sont plus intéressants que les showrunners de prémisses dramatiques les plus extravagants pourraient évoquer. Casting parfait, montage rapide et livraison de dialogues que vous n’apprenez pas à l’école d’art dramatique Killing Eve l’équivalent télévisuel d’une injection de dopamine. À ce stade, trois épisodes dans le champ gauche sont en cours de sélection, les arcs de personnages étant modifiés et le sens de l’originalité affiché ne fait qu’améliorer un spectacle à son apogée.

