Killers of the Flower Moon : tout savoir sur le prochain film à succès de Martin Scorsese

Le prochain film du réalisateur Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, est basé sur le livre du même nom du journaliste David Grann. Le film mettra en vedette de nombreuses vedettes d’Hollywood, dont les acteurs Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Robert De Niro et Brendan Fraser. Killers of the Flower Moon est actuellement en cours de tournage, mais voici quelques-uns des lieux de tournage, révélés.

Killers of the Flower Moon était censé commencer la production en février, mais elle a été repoussée à avril.

La pandémie de coronavirus a bouleversé bon nombre des plans les mieux conçus d’Hollywood et a retardé le tournage de grosses productions, dont Killers of the Flower Moon. IndieWire a rapporté que le tournage aurait lieu au cœur de la nation Osage, dans l’Oklahoma. Le film est centré sur les meurtres de membres de la tribu Osage dans les années 1920, qui attirent l’attention du F.B.I. nouvellement créé.

En conséquence, Osage News a rapporté qu’avant la pandémie, l’équipe de production de Killers of the Flower Moon souhaitait inclure le plus grand nombre possible “d’artisans, de cuisiniers, de locuteurs de la langue Osage, de propriétaires, de propriétaires fonciers et autres” pour travailler sur le film. Killers of the Flower Moon met également en scène des acteurs amérindiens, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal et Tatanka Means.

Brendan Fraser and John Lithgow on the sets of The Killers Of The Flower Moon! pic.twitter.com/hiQmSJcXn4 — Sabya (@forcemarker) August 12, 2021

Après un démarrage lent dû à la pandémie de coronavirus, le tournage a commencé le 19 avril 2021 et devrait durer sept mois (en gros jusqu’en octobre 2021). IndieWire a ensuite rapporté la déclaration officielle de Martin Scorsese annonçant le début de la production. Martin Scorsese a déclaré :

“Pouvoir raconter cette histoire sur la terre où ces événements ont eu lieu est incroyablement important et critique pour nous permettre de dépeindre une représentation précise de l’époque et des gens. Nous sommes reconnaissants à Apple, au bureau du cinéma et de la musique de l’Oklahoma et à la nation Osage, en particulier à tous nos consultants et conseillers culturels Osage, qui nous aident à préparer ce tournage.”

PHOTOS: Filming continues on the set of the upcoming, "Killers of the Flower Moon," in Pawhuska. Enjoy these photos from the set by Osage News photographer Cody Hammer pic.twitter.com/sAlCM4JFjU — Osage News (@OsageNews) August 17, 2021

Par souci d’exactitude historique et culturelle, le tournage s’est déroulé principalement dans le comté d’Osage, notamment à Pawhuska, Fairfax et Bartlesville. Aucune photo officielle du film n’a encore été publiée, à l’exception d’une photo de Leonardo DiCaprio et de Lily Gladstone. Les fans se sont donc fiés aux photos publiées sur Twitter pour avoir un premier aperçu.

Killers of the Flower Moon est-il basé sur une histoire vraie ?

Killers of the Flower Moon est une adaptation du livre éponyme de David Grann, qui n’est pas une fiction et qui a fait l’objet de recherches approfondies de la part de l’auteur. David Grann, dont l’expérience en matière de non-fiction s’étend également à son film à succès The Lost City of Z, a déclaré qu’il avait été inspiré pour raconter cette histoire après avoir visité un musée Osage dans l’Oklahoma.

the latest photos from the set of Martin Scorsese’s upcoming feature, Killers of the Flower Moon (the book which the film is based on https://t.co/QV9gQvECUw). They reconstruct the old buildings in Fairfax, OK, to capture the era in which the story is set, 1920’s pic.twitter.com/iPqNG5NSfg — CulturePlay 6M Double Masks Vax (@picture_play) May 27, 2021

David Grann a déclaré à PBS en 2018 : ” Lorsque j’étais au musée, il y avait cette grande photographie sur le mur qui avait été prise en 1924. Et elle montrait des membres de la nation Osage avec des colons blancs (…). Mais j’ai remarqué qu’il manquait une partie de la photographie. Et j’ai demandé à la directrice du musée de l’époque ce qui lui était arrivé. Elle m’a répondu qu’elle contenait une figure si effrayante qu’elle avait décidé de la retirer. Et elle a alors montré du doigt le panneau manquant. Et elle a dit, le diable se tenait juste là.”

Robert De Niro on set of Martin Scorsese’s ‘Killers of the Flower Moon’. Happy Birthday Legend ✨ pic.twitter.com/sOeuBwediR — Cinema Solace (@solacecinema) August 17, 2021

David Grann poursuit : “Le livre est né de la volonté de comprendre qui était cette personne. Et elle est descendue dans le sous-sol. Et elle a fait apparaître une image du panneau manquant. Et il contenait l’image d’un des tueurs des Osages qui avait assassiné beaucoup d’entre eux pour l’argent du pétrole.”

PHOTOS: Filming continues on the set of the upcoming, "Killers of the Flower Moon," in Pawhuska. Enjoy these photos from the set by Osage News photographer Cody Hammer pic.twitter.com/Joul2aY33S — Osage News (@OsageNews) August 17, 2021

Il a fallu à David Grann cinq ans de recherche et d’écriture pour écrire ce livre, parler aux descendants des victimes et des meurtriers, et essayer de décrire avec précision la profondeur de ce qui s’est passé. Les fans du livre et du film devraient se réjouir de l’engagement de toutes les parties pour raconter cette histoire de manière percutante et précise.

Killers of the Flower Moon sortira au cinéma en France, mais pour le moment aucune date de sortie n’a été annoncée.