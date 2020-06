Kick Back: Les 10 plus grandes histoires que vous auriez pu manquer sur Stockhead cette semaine

En ce qui concerne les noms de bébé, celui-ci n’est pas susceptible de gagner la première place.

Voici ce que vous avez peut-être manqué sur Stockhead cette semaine, mais tout le monde ne l’a pas fait et a le plus aimé.

L’histoire nous apprend que l’argent – bien qu’il ne soit pas aussi universellement apprécié des investisseurs que l’or – a la capacité de surpasser son rival en métaux précieux.

Sur la base des données historiques sur l’argent, le prix de l’argent n’a duré que deux fois – et les deux ont suivi les récessions.

Mais Down Under, il n’y a pas beaucoup de façons de jouer l’argent sur l’ASX. Nous avons examiné de plus près les sociétés d’argent pure play (indice: il n’y en a qu’une) et celles qui ont de l’argent comme bon édulcorant dans leurs portefeuilles.

Découvrez qui sont ces prétendants.

L’énergie verte est un sujet populaire et les fans de Stockhead étaient impatients d’entendre ce que les experts avaient à dire sur StockTalk de cette semaine.

Le Dr Nigel Finch était l’hôte de Mark Williams, analyste actions chez Australian Ethical, Tim Hodge, directeur général d’Infinite Blue Energy, et Richard Poole, PDG de Hunter Energy.

Le groupe a discuté de tout, de la façon de valoriser les investissements dans les énergies propres et de l’hydrogène vert à l’environnement politique de l’Australie et de la question du prix du carbone.

Branchez-vous si vous l’avez manqué.

Avant la chute soudaine du marché vendredi, les haussiers étaient en vigueur, les marchés ayant connu une solide course de 50 jours.

Cependant, les investisseurs baissiers s’accrochent à une série de théories sur les raisons pour lesquelles le pire reste à venir.

Rachel Williamson a les détails sur ce qui se profile à l’horizon et sur l’évolution de l’orientation des investisseurs.

Après une chute historique en mars, avril a marqué la meilleure performance mensuelle de l’ASX en 32 ans.

Mais après la consolidation de ces gains en mai, il est devenu plus clair que les marchés tablent désormais sur un rebond plus vigoureux, même si l’économie australienne devrait connaître une forte contraction au cours du trimestre de juin.

Cela permet une configuration intéressante avant ce qui pourrait être une saison de bénéfices éclairante pour l’exercice 2020 et juste avant le long week-end de juin Stockhead a rencontré deux gestionnaires de fonds professionnels pour avoir leur avis sur les perspectives.

Obtenez leur point de vue sur toute la situation.

Simon Popple de Brookville Capital, basé au Royaume-Uni et spécialisé dans les petites sociétés minières, semble avoir la «touche dorée» en matière de sélection de titres.

Plusieurs actions qu’il a précédemment appelées ont augmenté de valeur, et il a maintenant trois autres choix chauds pour les investisseurs.

Peut-il refaire sa magie?

Reuben Adams résume les dernières prédictions de Popple.

Le statut de la province de Paterson en tant qu’une des adresses les plus prisées du pays pour l’exploration minière a été réaffirmé avec la signature d’un autre grand accord de ferme et certains des meilleurs résultats de forage à ce jour de la découverte du gigantesque or Havieron.

Niveau intermédiaire Groupe de l’indépendance (ASX: IGO) est celui qui a été attiré par le potentiel d’exploration inexploité de Paterson.

Cette semaine, il a annoncé qu’il augmentait son exposition grâce à un accord de ferme et de coentreprise de 32 millions de dollars avec un petit mineur Métaux X (ASX: MLX).

Des accords de rémunération similaires avec des gros titres ont été une caractéristique de l’activité de la société Paterson depuis 2015.

Lisez la suite pour savoir avec qui les majors s’associent pour participer à l’action Paterson.

Les entreprises avec des stratégies de «roll-up» n’ont pas toujours réussi à la bourse locale, mais le patron du groupe de santé allié prochainement Advent Health (ASX: AH1) estime que son entreprise est différente.

Une stratégie de déploiement consiste à combiner plusieurs petites entreprises en une seule entité.

Nick Sundich a parlé à Advent Health de sa prochaine introduction en bourse et pourquoi elle connaîtra plus de succès.

Bien qu’il puisse sembler que les grands acteurs de la santé engloutissent les plus petits avec de grandes idées et d’importants travaux de R&D à leur actif, certains disent qu’ils ne laissent pas tout le travail lourd à leurs plus petits rivaux.

La plus grande société biotechnologique et cotée d’Australie, CSL (ASX: CSL), s’empare de la biotechnologie privée Vitaeris, mais a déclaré Stockhead le principal était le plus grand investisseur privé australien dans la R&D en santé, avec 832 millions de dollars US (1,19 milliard de dollars) l’année dernière.

Découvrez qui fait la R&D.

L’ancien ministre de la Défense, Christopher Pyne, adore les photos d’armes à feu – il est l’un des plus grands supporters de l’industrie de la sécurité – et un nouveau fonds d’investissement pour la sécurité nationale l’a assuré en tant que conseiller.

Pyne conseille un gestionnaire de fonds de Brisbane qui a lancé un fonds de 40 millions de dollars pour se concentrer sur la cybersécurité.

Et les investisseurs de détail ont une gamme d’options du secteur de la défense à considérer sur l’ASX.

Rachel Williamson a les détails.

Les marchés augmentent, mais les experts sont divisés sur la question de savoir si un fonds négocié en bourse (ETF) qui suit un indice est le meilleur moyen d’investir dans des marchés fortement déséquilibrés.

Le dernier avertissement vient de l’investisseur américain et du service de nouvelles New Cannabis Ventures, qui affirme que l’achat du secteur n’est pas la meilleure façon de profiter de l’amélioration de l’histoire de la marijuana en Amérique du Nord.

Découvrez pourquoi.

Bon week-end!

