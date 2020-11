Kia Sorento remporte le titre de «  voiture de l’année  » – Blog automobile

La toute nouvelle Kia Sorento a été nommée meilleure voiture de Grande-Bretagne par le titre de leader automobile Carbuyer.

Le SUV à sept places de Kia a impressionné le panel de juges de Carbuyer avec un mélange remarquable d’espace, de technologie et de rapport qualité-prix, qui, selon lui, se combine pour former «un SUV polyvalent qui grince les talons des rivaux haut de gamme».

Les prix marquent également le 10e anniversaire de Carbuyer, et pour célébrer la Ford Fiesta a été annoncée comme la gagnante de son très spécial Car of the Decade Award.

«Cette année a été la plus difficile à laquelle nous ayons été confrontés, mais nous sommes continuellement impressionnés par le fait que les constructeurs automobiles ont continué à lancer des modèles que les gens veulent vraiment acheter», a déclaré Richard Ingram, rédacteur en chef de Carbuyer.

«Le Kia Sorento est l’exemple parfait; une voiture qui offre le style, l’espace et la gamme de moteurs qui en font le roi incontesté du marché des voitures neuves.

«Pour la voiture de la décennie de Carbuyer, nous avons recherché un modèle unique qui définissait le paysage automobile – une voiture qui fait exactement ce qu’elle dit sur l’étain.

«La Ford Fiesta est la voiture la plus vendue au Royaume-Uni chaque année depuis le lancement de Carbuyer et est synonyme de l’automobile britannique. C’est un brillant polyvalent et qui mérite vraiment notre très convoité trophée Car of the Decade.

Gagnants du prix de la meilleure voiture Carbuyer 2021