Kia Sonet Diesel contre Ford Ecosport Diesel Drag Race

Découvrez cette course de dragsters entre Kia Sonet Diesel et Ford Ecosport diesel, tous deux équipés d’une boîte de vitesses manuelle. Les résultats sont assez intéressants!

Kia Sonet est le dernier grand lancement du marché indien et est déjà l’une des voitures les plus vendues en Inde. Il est proposé dans de nombreuses combinaisons moteur-boîte de vitesses, y compris un premier combo diesel-AT du segment. Voici une course rapide entre le manuel Kia Sonet Diesel et le diesel Ford Ecosport.

Le premier tour les a tous deux roulés à une vitesse de 20 km / h, puis en course. Dans ce tour, Ecosport et Sonet parviennent tous deux à rester côte à côte pendant quelques secondes. Bientôt, Ecosport prend les devants et devient le gagnant. Cela indique qu’Ecosport a une meilleure puissance de milieu de gamme que Kia Sonet.

Ensuite, le deuxième tour est une course de dragsters complète, où les deux partent à la vitesse de 0 km / h. Ici, Sonet prend une avance très proche d’Ecosport. La longueur entre les deux voitures augmente progressivement et Sonet devient le vainqueur. Au troisième tour également, Sonet parvient à prendre rapidement les devants, mais la course est stoppée par une voiture dans le couloir de Sonet.

En termes de puissance, les deux SUV compacts donnent les mêmes 100 PS. En termes de couple, Sonet produit 240 Nm tandis qu’Ecosport produit 215 Nm. Il y a une différence de couple importante qui a aidé le premier à gagner la course. En outre, Sonet est légèrement plus léger que Ecosport, ce qui a contribué à une meilleure accélération.

La combinaison Kia Sonet Diesel-AT offre 15 PS et 10 Nm de plus que la variante diesel-manuelle. Donc, il y a des chances que ce soit encore plus rapide. Les autres options de moteur comprennent un turbo-essence de 1,0 litre avec un iMT à 6 vitesses et un DCT à 7 vitesses et un 1,2 litre à essence avec un 5-MT en standard. Les prix commencent à Rs 6,7 Lakhs jusqu’à Rs 12,99 Lakhs (ex-salle d’exposition).