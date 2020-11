Kia Seltos Iamgined comme un pick-up urbain a l’air vraiment cool!

Avec quelques camionnettes probablement en préparation pour l’Inde, voici une Kia Seltos imaginée comme une camionnette urbaine par le designer Kleber Silva et nous pensons qu’elle a l’air vraiment cool. Pensez-vous que nous méritons plus de véhicules avec ce style de carrosserie en Inde?

La Kia Seltos a été un grand succès sur le marché indien et le constructeur coréen n’aurait pas pu avoir un meilleur premier produit. En seulement 11 mois depuis son lancement en août de l’année dernière, Kia a réussi à vendre jusqu’à 97 000 unités du Seltos depuis lors. Sans le verrouillage, le nombre aurait sûrement franchi la barre des 1 lakh. Cela dit, il n’est pas question d’autres styles de carrosserie basés sur les Seltos. Et c’est intéressant car Hyundai travaille déjà sur une version sept places de la Creta. Alors pourquoi pas un Seltos?

Voici un style de carrosserie de pick-up de la Kia Seltos imaginé par le designer Kleber Silva.

Mais c’est un autre sujet de discussion. Ce dont nous parlons ici est un peu plus cool. Dans une tournure très intéressante des événements, il semble y avoir quelques camionnettes dans le pipeline pour l’Inde. Toyota envisage de lancer le pick-up Hilux en Inde et même Ford a été surpris en train de tester le pick-up Ranger en Inde. C’est assez intéressant car les camionnettes ne sont pas un style de carrosserie très populaire en Inde et le seul produit que nous avons en vente dans ce segment est l’Isuzu V-Cross. Cela a cependant déclenché une discussion sur les camionnettes dans le pays.

Avec très peu de changements de conception, il est surprenant de voir comment le Seltos parvient toujours à avoir l’air si cool dans un style de carrosserie complètement différent.

Nous avons donc pensé à vous proposer cette camionnette basée sur la Kia Seltos imaginée par le designer Kleber Silva. Ce n’est qu’un rendu et un pick-up Seltos ne sera probablement jamais une réalité, mais nous devons admettre que le SUV a l’air vraiment cool dans le style de la carrosserie du pick-up. Le style de l’extrémité avant du Seltos a été reporté et le profil latéral ressemble également en grande partie aux portes arrière. Le quart arrière du SUV a cependant été changé avec un pilier C redessiné et bien sûr un quai de chargement.

Outre la section en verre à l’arrière, la conception de l’arrière, y compris les feux arrière, le pare-chocs avec faux échappements à double embout, la plaque de protection et les réflecteurs arrière ont également été conservés. Avec très peu de changements de conception, il est surprenant de voir comment le Seltos parvient toujours à avoir l’air si cool dans un style de carrosserie complètement différent. Et cela a été conçu pour être un SUV urbain. Le pick-up Seltos obtient également des rails de toit fonctionnels par opposition aux unités non fonctionnelles comme on le voit sur le Seltos standard. Les rails de toit s’enroulent également autour de l’arrière avec un feu stop surélevé, ce qui lui confère un attrait authentique de camion.

Cependant, Kia n’a pas de camionnette, même dans sa gamme internationale. Pendant ce temps, Hyundai travaille cependant sur une camionnette urbaine appelée Santa Cruz. Il s’agit d’un camion de type multisegment monocoque basé sur la même plate-forme que le Tuscon et devrait faire ses débuts mondiaux dans le courant de 2021. Il ne serait donc pas surprenant que Kia décide également d’ajouter une camionnette à sa gamme. Cela dit, nous aimerions voir cette version pick-up du Seltos devenir une réalité et si ce segment gagne vraiment du terrain en Inde en raison de l’arrivée de nouveaux produits, nous pourrions même voir un plus grand nombre de fabricants grand public entrer.