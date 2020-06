Kia Seltos EV : lancement sur le marché en 2021, Inde y compris

Au dernière nouvelle, Kia est en train de travailler sur un Seltos EV dont le lancement à l’échelle mondiale se fera très prochainement, tout comme la distribution sur le marché indien.

Kia Seltos est immensément populaire sur le marché indien, ce qui en fait le top 10 des voitures les plus vendues de l’Inde à quelques reprises. Avec une large gamme de variantes et de garnitures au choix, il s’adresse aux acheteurs ayant différents types de budget. Même le deuxième produit le plus cher de Kia, Carnival, a trouvé sa juste part d’acheteurs en Inde.

Les rapports en ligne suggèrent que dans le monde, Kia développe un EV basé sur le Seltos. Étant donné que le SUV est très populaire, même sur les marchés mondiaux, il est logique de créer un véhicule électrique sur cette base. Le VE serait en cours de développement et devrait bientôt passer par la phase de test.

Le lancement mondial sera d’ici 2021

Nous nous attendons surtout à ce que la Chine soit le premier marché à obtenir le Seltos EV, car la mobilité électrique y est la plus populaire. Le lancement en Inde pourrait avoir lieu, mais pas de sitôt. Après un an sur le marché mondial et après le lancement par Kia de deux autres voitures en Inde certainement, la marque pourrait y apporter le Seltos EV.

Hyundai, la marque mère de Kia, vend déjà le Kona EV en Inde. Il y a de fortes chances que les Kia Seltos électriques prennent un coup de main de Kona. Les dimensions de Kona sont plus grandes par rapport à celles de ce dernier, mais plus petites que celles de Creta. Si c’est le cas, les Seltos pourraient également avoir un prix similaire au Kona.

Caractéristiques de la Kia Seltos EV

À l’heure actuelle, la Hyundai Kona utilise une batterie lithium-ion polymère avancée de 39,2 kWh, qui produit 136 ch avec 394 Nm de couple de pointe. La voiture met environ 9,7 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La batterie bénéficie d’une technologie de refroidissement liquide. L’autonomie revendiquée par Hyundai est de 452 km.

À partir de maintenant, les produits à venir de Kia pour l’Inde comprennent le SUV sous-compact Sonet. À l’Auto Expo 2020, il a lancé le Carnaval. Le prochain rival de Hyundai Venue, Tata Nexon et Maruti Vitara Brezza sera lancé dans quelques mois, juste autour de la saison des fêtes.