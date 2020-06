Kia Seltos 2020 mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités et des prix révisés!

Kia a mis à jour les Seltos pour l’année-modèle 2020 avec de nouvelles caractéristiques extérieures et intérieures qui ont évidemment un nouveau prix. Parallèlement à cela, Kia a également abandonné deux variantes des Seltos.

Kia Motors a récemment révélé qu’ils ajouteraient plusieurs fonctionnalités à diverses versions du Seltos en tant que mise à jour pour l’année modèle 2020. Ces caractéristiques supplémentaires comprenaient des caractéristiques extérieures, intérieures et de confort ainsi que des révisions de la garniture intérieure. La Kia Seltos était déjà une voiture riche en fonctionnalités, mais ces mises à jour font face à la concurrence croissante de la Hyundai Creta. Il s’agit essentiellement des efforts de Kia pour maintenir le SUV à jour afin de continuer à dominer le tableau des ventes. Naturellement, ces mises à jour auront un prix et sauf les versions d’entrée de gamme et haut de gamme, la plupart des variantes des Seltos ont vu une augmentation de prix. Kia a également abandonné deux variantes des Seltos – GTK et GTX DCT – en raison de la faible demande.

Kia met à jour le Seltos avec de nouvelles fonctionnalités et un prix révisé.

Voici un résumé des détails des prix des variantes de la Kia Seltos 2020 mise à jour:

Une variante Nouveau prix Ancien prix Différence 1.5P ​​HTE Rs 9.89 lakh Rs 9.89 lakh – 1.5P ​​HTK Rs 10,49 lakh Rs 10.29 lakh Rs 20,000 1.5P ​​HTK + Rs 11,59 lakh Rs 11,49 lakh Rs 10,000 1.5P ​​HTX Rs 13,34 lakh Rs 13.09 lakh Rs 30,000 1.5P ​​HTX CVT Rs 14,34 lakh Rs 14.09 lakh Rs 30,000 1.4T-GDI GTK – Rs 13,79 lakh – 1.4T-GDI GTX Rs 15,54 lakh Rs 15,29 lakh Rs 25,000 1.4T-GDI GTX DCT – Rs 16,29 lakh – 1.4T-GDI GTX + Rs 16,39 lakh Rs 16,29 lakh Rs 10,000 1.4T-GDI GTX + DCT Rs 17,29 lakh Rs 17,29 lakh – 1.5D HTE Rs 10,34 lakh Rs 10,34 lakh – 1.5D HTK Rs 11,69 lakh Rs 11,54 lakh Rs 15,000 1.5D HTK + Rs 12.69 lakh Rs 12,54 lakh Rs 15,000 1.5D HTK + AT Rs 13.69 lakh Rs 13,54 lakh Rs 15,000 1.5D HTX Rs 14.44 lakh Rs 14.14 lakh Rs 30,000 1.5D HTX + Rs 15,49 lakh Rs 15,34 lakh Rs 15,000 1.5D HTK + AT Rs 16,49 lakh Rs 16,34 lakh Rs 15,000 1.5D GTX + AT Rs 17,34 lakh Rs 17,34 lakh –

Comme vous pouvez le voir sur cette liste de prix mise à jour, l’augmentation moyenne du prix a été de l’ordre de 15 000 à 20 000 roupies. C’est cependant la version HTX de la variante diesel-manuelle des Seltos qui voit une hausse de prix maximale de 30 000 roupies.

Mais quelles sont exactement les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités?

Les versions à boîte de vitesses automatique des Seltos sur les versions HTK +, HTX, HTX + et GTX verront l’ajout d’une nouvelle fonction de démarrage du moteur à distance. De plus, les variantes HTX et GTX bénéficieront de l’ajout d’un toit ouvrant électrique et de feux de cabine à DEL. Ces fonctionnalités n’étaient disponibles que sur les variantes HTX + et GTX + auparavant. En dehors de cela, toutes les versions du Seltos seront désormais proposées avec des ports de chargement USB pour les sièges avant et deuxième rangée ainsi qu’un signal d’arrêt d’urgence en standard.

Le Seltos manque toujours des caractéristiques remarquables comme les palettes de changement de vitesse et un toit ouvrant panoramique qui sont offerts sur les modèles haut de gamme de la Hyundai Creta.

La garniture intérieure et le tableau de bord ont également été révisés

L’intérieur des variantes GTX + haut de gamme des Seltos sera désormais décliné dans un thème d’ameublement entièrement noir avec des surpiqûres rouges contrastantes. La variante GTX + est disponible avec le moteur turbo essence de 140 ch ou le moteur diesel 1,5 l. De plus, les garnitures HTX, HTX +, GTX et GTX + seront désormais livrées avec une nouvelle finition en faux métal sur le panneau de commande AC ainsi que les poignées de porte. Plus bas dans la gamme de variantes, la variante HTK + des Seltos verra l’ajout d’une nouvelle finition en faux cuir pour le pommeau de vitesse et d’une garniture de tableau de bord imprimée en standard.

Lisez aussi: Hyundai MPV (Ertiga Rival) fait ses débuts pour la première fois avec Spy Spy!

Il y a aussi quelques changements extérieurs mineurs

Toutes les variantes des Seltos – à l’exception des HTE et HTK – seront désormais équipées d’embouts d’échappement double sur le pare-chocs arrière. Jusqu’à présent, il n’était visible que sur les variantes turbo-essence supérieures. De plus, les versions HTX et HTX + seront désormais également proposées avec des plaques de protection en métal. Cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que sur les versions GTX et GTX + des Seltos. Les variantes HTX + et GTX + bénéficient désormais également de l’option d’une teinte extérieure bicolore avec un nouveau schéma de peinture blanc-orange.

Lisez aussi: Maruti Vitara Brezza contre Ford EcoSport Drag Race – Les résultats vous choqueront!

Il existe également des mises à jour pour le système UVO Connect

La technologie de voiture connectée de Kia – le système UVO Connect – a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Le système peut désormais être activé par une nouvelle commande vocale – «Hello Kia» – et il dispose désormais également de la connectivité de l’application smartwatch. Il est capable de contrôler les paramètres du purificateur d’air dans la voiture, de donner des détails audio sur les vacances en Inde et de partager des scores de cricket en direct. Ces fonctionnalités sont disponibles dans les variantes Seltos HTX, HTX +, GTX et GTX +.