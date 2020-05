Kia Motors a le Soul Hatchback sur les cartes pour l’Inde!

Kia Motors a révélé qu’ils envisageaient la voiture à hayon Soul pour l’Inde en se basant sur la grande réception que la voiture a reçue à l’Expo Auto 2020 pour son design original.

Kia Motors a connu un excellent début sur le marché indien depuis ses débuts il y a environ un an. Le Kia Seltos est un favori absolu dans le segment des SUV de taille moyenne et même le Kia Carnival a reçu un très bon accueil malgré son positionnement prix élevé. Le prochain grand lancement de Kia Motors sera le SUV sous-compact Sonet. Nous ne doutons absolument pas que même le Sonet connaîtra un énorme succès sur notre marché, étant donné son look élégant et ses intérieurs riches en fonctionnalités. Cependant, Kia envisage également d’autres produits pour l’Inde et l’un d’eux pourrait être le hayon Soul.

Kia envisage d’apporter la berline Soul en Inde.

Kia a présenté le Soul EV à l’Expo Auto 2020 et il a reçu un excellent accueil en raison de son style unique. Kia avait présenté une gamme complète de voitures de leur gamme internationale afin de mesurer l’intérêt des clients pour ces voitures. Cela comprenait les goûts du Xceed, du Stonic et aussi du Soul EV. Sur la base de la réception que le Soul a reçue à l’Expo Auto, Kia Motors évalue actuellement la possibilité de ramener le hayon Soul en Inde.

Dans une interview avec carandbike, Manohar Bhat, vice-président des ventes et du marketing, Kia Motors India a déclaré: «Nous avons reçu beaucoup de commentaires des clients à l’Auto Expo 2020 sur la Soul. The Soul est un véhicule très jeune et différent. Alors que le Soul EV n’est peut-être pas une solution viable pour l’Inde en ce moment, il est disponible dans d’autres groupes motopropulseurs et il vaut la peine d’être examiné. Nous avons eu des commentaires très positifs sur la conception de l’âme. Nous examinerons le Soul ou un véhicule similaire pour le marché indien à l’avenir. Nous l’examinons sérieusement et nous ne l’apporterons qu’après avoir vérifié comment le marché évolue. «

Bien que Kia ait présenté la berline Soul sous sa forme de véhicule électrique à l’Expo 2020, il est peu probable que nous vendions la Soul EV en Inde, car le marché n’est pas encore prêt pour les véhicules électriques. Cependant, la Soul est également disponible avec un moteur à combustion à essence ordinaire et qui est plus susceptible de se rendre en Inde. Actuellement, la Soul est disponible avec deux moteurs à essence à l’échelle internationale – un moteur à essence de 2,0 litres et 147 ch et un moteur turbo-essence de 1,6 litre et 200 ch. Oui, la Soul turbo-essence est littéralement une trappe chaude avec 200 ch de puissance.

Cependant, aucun de ces moteurs n’est susceptible de venir en Inde. Peut-être que si Kia amène la Soul en Inde, elle pourrait être alimentée par les groupes motopropulseurs qui seront utilisés sur le SUV Sonet sous-compact. Compte tenu de ce que nous avons vu de Kia jusqu’à présent, vous pouvez vous attendre à ce que l’âme soit également remplie de fonctionnalités. La Soul sera une offre très unique en Inde car nous n’avons rien qui ressemble vraiment à la berline Soul et il serait intéressant de voir comment Kia positionne la voiture sur le marché indien.

