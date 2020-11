Khloe Kardashian: Un ami imaginaire «  m’a sauvé  » au milieu de la bataille contre le coronavirus

2020-11-06 07:00:05

La star de «Keeping Up With the Kardashian», Khloe Kardashian, a inventé une amie imaginaire, Quarantina, pendant sa bataille contre le coronavirus, et elle a admis l’avoir «littéralement sauvée».

La star de ‘L’incroyable famille Kardashian’ a été frappée par le virus plus tôt cette année, et après s’être sentie « seule et ennuyée » pendant 16 jours en isolement, elle a bricolé un nouveau copain, Quarantina, sans lunettes et sans oreiller.

Elle a dit: «J’ai décidé d’avoir un ami imaginaire, Quarantina.

«Je me sens seul et m’ennuie et j’ai besoin de quelqu’un pour me tenir compagnie.

«La quarantaine me sauve littéralement en ce moment.

« Parce que j’ai besoin de quelque chose à faire toute la journée. »

L’ancien de Khloe, Tristan Thompson – le père de sa fille de deux ans – a plaisanté en disant qu’elle était devenue le personnage de Tom Hanks Chuck Noland du film de 2000 «Cast Away», après s’être fait un «ami» avec un ballon de volley-ball et avoir maculé du sang quand il s’est échoué sur une île inhabitée.

Tristan a dit: « C’est comme Tom Hanks. ‘Cast Away’. »

Mais le basketteur professionnel a offert à Khloe un soutien émotionnel.

Il lui a dit: «Si jamais tu as besoin de parler à un ami, je me tiendrai devant ta fenêtre en bas.

« Comme, à l’époque, quand les gars jetaient des pierres aux fenêtres des filles pour leur parler. On pouvait toujours faire ça, ramener ça au début des années 90. »

Après son 14e jour de quarantaine, la star de télé-réalité de 36 ans a admis que Covid-19 était la «pire maladie» qu’elle avait subie, car elle avait «tremblé sans raison», avait du mal à respirer et «toussait de façon incontrôlable».

Khloe a ensuite été testée négative et a pu retrouver sa fille, mais elle n’a pas reçu la réaction qu’elle espérait.

S’exprimant sur «L’incroyable famille Kardashian», elle a déclaré: «Je la réveille et vrai, je ne pense même pas avoir remarqué que j’étais partie.

« Ça me fait du bien qu’elle soit si bien prise en charge et qu’elle se sente tellement aimée… mais je suis la maman, donne-moi quelque chose. Pas vraiment ce que j’avais en tête. »

