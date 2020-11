Khloe Kardashian et Tristan Thompson discutent de leur avenir sur L’incroyable famille Kardashian

2020-11-13 07:00:06

Khloe Kardashian et Tristan Thompson ont discuté de leur avenir dans le dernier épisode de «L’incroyable famille Kardashian».

Khloe Kardashian a félicité Tristan Thompson pour ses efforts pour changer ses habitudes après l’avoir trompée alors qu’ils discutaient des chances qu’ils ravivent leur romance jeudi (12.11.20) « L’Incroyable famille Kardashian ».

La star de télé-réalité de 36 ans s’est séparée de Tristan l’année dernière après qu’il lui ait été infidèle, et bien qu’ils se soient auto-isolés ensemble pour coparentalité leur fille de deux ans True au milieu de la pandémie de coronavirus, la paire toujours ne sont pas revenus ensemble de façon romantique.

Dans un cœur à cœur avec Tristan, la star de télé-réalité a expliqué que s’il était « l’homme dont j’ai rêvé » ces derniers temps, si elle acceptait d’être à nouveau son partenaire, elle craindrait qu’il revienne à ses anciennes habitudes .

Khloe lui a dit: «Nous avons déjà fait ce rodéo où vos actions ne correspondaient pas à vos mots et depuis presque un an maintenant, vous êtes une personne différente. Cela me frustre parce que je me dis: ‘Pourquoi maintenant? Pourquoi es-tu, comme, l’homme dont je rêvais actuellement? Pourquoi ne pouvais-tu pas l’être quand nous étions ensemble? »Lui a-t-elle demandé. « Une de mes craintes est que vous agissiez comme ça jusqu’à ce que vous obteniez ce que vous voulez, et si vous le faites, vous allez redevenir comme le vieux Tristan. »

Khloe a admis qu’elle aime Tristan « à un million pour cent » et qu’elle aimerait avoir une « fin de conte de fées », mais elle ne sera pas sa petite amie simplement parce qu’ils ont un enfant ensemble.

Elle a poursuivi: « Vous pouvez comprendre les réserves que j’ai, non? »

« Est-ce que je t’aime? Un million pour cent. Suis-je amoureux de toi actuellement? Non, mais serait-ce génial si je pouvais avoir cette fin de conte de fées? Oui. Mais ce n’est pas non plus parce que vous avez une famille avec quelqu’un que vous devez rester avec quelqu’un si ce n’est pas la meilleure solution.

Khloe a ajouté qu’elle avait apprécié les mesures prises par Tristan pour devenir une meilleure personne, mais elle a insisté sur le fait qu’il lui faudrait un certain temps avant de pouvoir lui faire pleinement confiance.

Elle a admis: «Je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Tout ce que je sais, c’est que j’essaie activement de démonter de petites briques. J’essaye d’être plus confiant. J’essaie. C’est un processus lent, mais c’est comme ça que ça doit être pour moi, mais j’apprécie les efforts que vous faites et le nouveau vous. C’est la nuit et le jour – qui vous êtes. »

Au cours de l’épisode, le basketteur de 29 ans a également parlé à la meilleure amie de Khloe, Malika Haqq, et a admis qu’il regrettait d’avoir laissé tomber Khloe et d’avoir perdu une partie de lui lors de leur séparation.

Il a déclaré: «La perdre m’a fait perdre une partie de moi-même, et j’allais sur un chemin – ce n’était pas ce que je voulais être.

« J’ai donné [Kris Jenner] ma parole que j’allais protéger sa fille, et j’ai échoué. Cela me tue le plus – quand quelqu’un que vous respectez et pour lequel vous avez une grande estime et que vous la laissez tomber.

