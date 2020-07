Kevin-Prince Boateng rêve de revenir avec Jérôme

Le professionnel de football Kevin-Prince Boateng espère faire un retour avec son jeune demi-frère Jerome au Hertha BSC. Le joueur de 33 ans, actuellement sous contrat avec le club italien de première division AC Florenz, a déclaré dans une interview au magazine sportif Socrate: « Quand ton club à domicile appelle, ce n’est pas facile de dire » non « . Surtout à notre âge, quand ce sera bientôt fini. »

Pour le natif de Berlin, il n’y a rien de mieux que de « terminer ma carrière chez Hertha ». L’ancien international ghanéen a avoué: « C’était une erreur de quitter Hertha. C’est chez moi. J’aurais dû rester pour rembourser ce que Hertha a fait pour moi. »

Kevin-Prince Boateng et le champion du monde de Rio Jerome (31 ans) sont tous deux issus de la jeunesse Hertha et ont fait le saut dans le football professionnel là-bas.

Par la suite, Kevin-Prince a joué dans 14 clubs différents en Europe, le dernier semestre étant prêté par Besiktas Istanbul. Boateng a clairement en tête son scénario de rêve pour sa carrière d’automne: « Allez-y (à Hertha BSC, ndlr), jouez pendant un an, puis amenez mon frère et jouez avec lui pendant un an ou deux. Ce serait un rêve. . «