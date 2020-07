Kevin-Prince Boateng fait un appel touchant pour la lutter contre le racisme

Kevin-Prince Boateng (33 ans) a écrit dans un article émotionnel La Tribune des joueurs appelé à lutter contre le racisme. L’ancien joueur de Bundesliga est également dur avec la FIFA.

« Frères et sœurs blancs, vous êtes ceux qui peuvent changer le monde. Nous avons besoin de vous. Surtout maintenant. Vous devez nous aider », écrit Boateng.

« Certains disent: » Oui, mais chaque vie compte. » Bien sûr, chaque vie compte, mais l’église noire est en feu, donc si ma maison est en feu et que la vôtre ne l’est pas, laquelle est la plus importante? Exactement. Alors aidez-moi à éteindre le feu et nous pouvons tous les deux vivre dans de belles maisons. «

À son avis, tout le monde pourrait faire quelque chose. « Un de mes amis blancs a dit qu’il ne voulait pas qu’il ressemble à un saut dans le train. Et j’ai dit: ‘Mais c’est exactement le train sur lequel vous voulez sauter! Parce que ce Zoug va changer le monde! ‘ » Professionnels de la Bundesliga dans la lutte silencieuse contre le racisme: « Pas noir, pas blanc, pas jaune. Humain. »

Le football en Allemagne a été dominé par la lutte contre le racisme le 30e jour du match et après la mort de l’Afro-américain George Floyd lors d’une arrestation et des troubles qui ont suivi aux États-Unis. Les images d’une manifestation silencieuse.

Les actions de samedi ont également été reprises dimanche. Avant le début du match entre le Werder Brême et le VfL Wolfsburg, les 22 joueurs se sont agenouillés sur le cercle du milieu.

Les joueurs du Werder Bremen s’étaient auparavant échauffés avec des chemises avec les mots « Clear edge against racism ».

Tout a commencé samedi en 3e division: le SV Waldhof et Viktoria Köln se sont rencontrés au Carl-Benz-Stadion de Mannheim et avant le début du match, les joueurs des deux équipes se sont agenouillés dans une minute de silence.

Contexte: Dans la NFL, le quart-arrière Colin Kaepernick avait voulu attirer l’attention sur la brutalité policière et le racisme rampant dans la société en 2016 et s’est agenouillé pendant que l’hymne national américain était joué avant les jeux.

Un geste similaire a été fait par Frank Ronstadt, Dave Gnaase, Fabio Kaufmann et Dominic Baumann des Würzburg Kickers. Après le but vainqueur 2-1 contre 1860 Munich par Kaufmann, il y a eu une célébration symbolique des buts.

Auparavant, les deux équipes se sont réunies au centre du stade de Grünwald pour une minute de silence.